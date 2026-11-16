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Ελλάδα - Σερβία: Να βγάλει αντίδραση στον Βόλο, με το μυαλό... στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

Μονόδρομος η αντίδραση για τη «γαλανόλευκη» μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται τη Σερβία στον Βόλο, στην τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League.

Ελλάδα - Σερβία: Να βγάλει αντίδραση στον Βόλο, με το μυαλό... στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι
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Η ώρα της αντίδρασης έφτασε για την Εθνική Ελλάδας! Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League A του UEFA Nations League, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να αφήσει πίσω του τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μπροστά στο ελληνικό κοινό. Ένα αποτέλεσμα που πλήγωσε την ομάδα, αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει την προσπάθεια που έχει προηγηθεί στη διοργάνωση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου με οκτώ βαθμούς, ισοβαθμώντας με τη Γερμανία, ενώ η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή με 11. Συνεπώς, η τελευταία αγωνιστική αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς η Εθνική θέλει να κλείσει τις υποχρεώσεις της με νίκη και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

Απέναντί της θα βρει μια Σερβία που διανύει μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία στη διοργάνωση. Οι φιλοξενούμενοι μετρούν πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βρίσκονται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Παράλληλα, προέρχονται από την ήττα με 3-1 από τη Γερμανία, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είδαν δύο ποδοσφαιριστές τους να αποβάλλονται.

Ωστόσο, η βαθμολογική κατάσταση των Σέρβων δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει την αναμέτρηση με εφησυχασμό. Πρόκειται για ένα σύνολο με ποιότητα, εμπειρία και σημαντικές μονάδες, που θέλει να αποχαιρετήσει τη League A με μια θετική εμφάνιση.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη συναντηθεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, με την Ελλάδα να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 2-1. Εκείνη η εμφάνιση αποτελεί ένα καλό σημείο αναφοράς για το τι μπορεί να πετύχει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέναντι στους Σέρβους.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 21:45, με τηλεοπτική μετάδοση από Novasports Start και ALPHA.

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