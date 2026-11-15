Νίκησε τη Βιλερμπάν και ετοιμάζεται για Άρη η Λε Μαν

Την εξαιρετική της πορεία στο γαλλικό πρωτάθλημα συνέχισε η Λε Μαν, καθώς επικράτησε με 109-93 της Βιλερμπάν, πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Πάλε» για το EuroCup.

Η γαλλική ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, κάτι που επιβεβαίωσε και απέναντι στη Βιλερμπάν. Με όπλο την επιθετική της αποτελεσματικότητα, έφτασε τους 109 πόντους και πήρε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, ανεβαίνοντας στο 7-1 και διατηρώντας τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από την Παρί.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους. Οι Μελβίν Αζινσά, Λουκά Ντιφάλ και Κάρλος Στιούαρτ πρόσθεσαν από 17 πόντους, με τον τελευταίο να μετρά παράλληλα και 5 ριμπάουντ. Για τη Βιλερμπάν, που υποχώρησε στο 6-2, ξεχώρισε ο Πάτι Μιλς με 19 πόντους.

Επόμενη αποστολή για τη Λε Μαν είναι η Θεσσαλονίκη, όπου την Τετάρτη (18/11, 20:00) θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο Nick Galis Hall, στο πλαίσιο του EuroCup.

Tα δεκάλεπτα: 30-29, 62-50, 88-74, 109-93