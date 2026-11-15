«Συναγερμός» με Ιωαννίδη και Τζόλη στην Εθνική

Λίγο μετά τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος τέθηκε οριστικά «νοκ άουτ» από τον «τελικό» της Εθνικής ομάδας κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (16/11, 21:45), ακόμη δύο ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης» αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, καθώς οι Φώτης Ιωαννίδης και Χρήστος Τζόλης αισθάνθηκαν ενοχλήσεις, με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι με τη Σερβία να παραμένει ανοιχτή.

Οι δύο διεθνείς αποχώρησαν με ενοχλήσεις και τη Δευτέρα (16/11) θα περάσουν από τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους και αν θα είναι διαθέσιμοι.

Σε περίπτωση που ο Ιωαννίδης δεν καταφέρει να αγωνιστεί, ο Τάσος Δουβίκας αναμένεται να πάρει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Από την άλλη, ο Τζόλης θα προσπαθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ώστε να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για την τελική κατάταξη του ομίλου.