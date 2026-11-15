Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν βασικοί και πάγκος - Παίζουμε για τη νίκη, όχι για τα στατιστικά»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την τεράστια νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού στο Αλεξάνδρειο, ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε την ομαδικότητα και την αμυντική προσήλωση της ομάδας του, τονίζοντας πως όλοι παίζουν για τη νίκη και όχι για τα προσωπικά τους στατιστικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για την αναλογία ασίστ-λαθών: «Μεγαλύτερη σημασία για μένα έπαιξε ο τρόπος που πηγαίναμε στην μπάλα, οι βοήθειες στην άμυνα, η συγκέντρωση… δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που είναι σε διαδικασία χτισίματος. Πρέπει να πείσεις του παίκτες να το κάνουν. Πρέπει όμως να μείνουμε ταπεινοί και με τα πόδια στο έδαφος».

Για τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο: «Για μένα δεν υπάρχουν βασικοί και πάγκος. Δεν με νοιάζουν οι παίκτες του πάγκου. Με νοιάζει η άμυνα του Μοκόκα, αυτή του Μήτρου Λονγκ ο οποίος έδωσε τον τόνο σε όλη την ομάδα. Ο Κεμ Μπιρτς έβαλε σήμερα 14 πόντους αλλά για μένα είναι από τους καλύτερους σέντερ της Ευρώπης στην άμυνα και σε κάθε παιχνίδι παίζει την ίδια άμυνα. Από τον Μπιρτς έχασα ένα Πρωτάθλημα Ευρώπης», είπε και ρωτήθηκε για το στοιχείο που ξεχώρισε. «Η καλή λειτουργία και το ότι δεν κάναμε εγωιστικό παιχνίδι, όπως δεν κάνουμε γενικώς εγωιστικό παιχνίδι. Είμαστε μια ομάδα με κίνητρο, με διάθεση όπου ο ένας παίκτης παίζει για τον άλλον, ο ένας αγαπάει τον άλλον. Με πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό, με όμορφο και μοντέρνο μπάσκετ. Στον αθλητισμό είναι μέσα στο πρόγραμμα η νίκη και η ήττα. Για μένα το σπουδαιότερο είναι να φεύγει ο φίλαθλος ή ένα παιδάκι γεμάτο από το γήπεδο έχοντας απολαύσει αυτό που έχει δει».

Για το αν φανταζόταν στο ξεκίνημα της σεζόν ότι η ομάδα του θα νικούσε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Όχι, όνειρο με τίποτα. Εμείς που φτιάξαμε την ομάδα και ξενυχτήσαμε δουλεύοντας σκληρά για την ομάδα ξέρουμε και τι ομάδα έχουμε. Όταν βλέπω την ομάδα να προπονείται, βλέπω στα μάτια τους πόσο πολύ θέλουν. Ξέρουμε τι φιλοσοφία έχουμε αγοράσει. Είναι μια ομάδα που παίζει για τη νίκη και όχι για τα στατιστικά. Μια ομάδα που δεν έχει στοιχείο εγωισμού στο παιχνίδι της αλλά συνεργασίας. Βλέπουμε τον Μοκόκα ο οποίος ήταν εκπληκτικός στην άμυνα απέναντι σ’ ένα τρομερό παίκτη όπως ο Φουρνιέ ο οποίος έβαλε δύσκολα σουτ. Ή τον Ρόμπινσον Ερλ με τον Σάσα. Ακόμη και τα παιδιά που δεν ήταν ταγμένα στην άμυνα, παίζουν άμυνα γιατί μόνο έτσι θα είναι στο παρκέ. Αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού θέλουμε».

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι να πιώ ένα κρασί με τον Νίκο, να φάμε, να χαρούμε αυτή την ημέρα και με το χέρι στην καρδιά, αυτό που θα σκεφτώ είναι η επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι»