Άρης: Νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια
Ο Άρης πέτυχε κάτι που είχε να καταφέρει εδώ και 27 χρόνια, καθώς μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων νίκησε τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό.
Μια ξεχωριστή επίδοση πρόσθεσε στην ιστορία του ο Άρης, ο οποίος κατάφερε μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων να νικήσει τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό.
Μετά το επιβλητικό 100-78 απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο Αλεξάνδρειο, οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν ένα σπουδαίο σερί αποτελεσμάτων απέναντι στους δύο μεγάλους αντιπάλους τους, πετυχαίνοντας κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 1999-2000.
Η αρχή είχε γίνει στις 1 Νοεμβρίου, όταν ο Άρης είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 101-91. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι «κιτρινόμαυροι» νίκησαν και τον Ολυμπιακό, φτάνοντας σε μια ιστορική διπλή επιτυχία.
Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που ο Άρης είχε καταφέρει να νικήσει και τους δύο «αιωνίους» στην ίδια αγωνιστική περίοδο, πρέπει να γυρίσει στη σεζόν 1999-2000.
Τότε, με τους Σούλη Μαρκόπουλο και Χρήστο Μαγκώτσιο να περνούν από τον πάγκο της ομάδας, οι Θεσσαλονικείς είχαν επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 64-61, ενώ απέναντι στον Ολυμπιακό είχαν πανηγυρίσει δύο νίκες, με 67-65 και 74-68.