Άρης: Νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια

Μια ξεχωριστή επίδοση πρόσθεσε στην ιστορία του ο Άρης, ο οποίος κατάφερε μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων να νικήσει τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό.

Μετά το επιβλητικό 100-78 απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο Αλεξάνδρειο, οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν ένα σπουδαίο σερί αποτελεσμάτων απέναντι στους δύο μεγάλους αντιπάλους τους, πετυχαίνοντας κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 1999-2000.

Η αρχή είχε γίνει στις 1 Νοεμβρίου, όταν ο Άρης είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 101-91. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι «κιτρινόμαυροι» νίκησαν και τον Ολυμπιακό, φτάνοντας σε μια ιστορική διπλή επιτυχία.

Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που ο Άρης είχε καταφέρει να νικήσει και τους δύο «αιωνίους» στην ίδια αγωνιστική περίοδο, πρέπει να γυρίσει στη σεζόν 1999-2000.

Τότε, με τους Σούλη Μαρκόπουλο και Χρήστο Μαγκώτσιο να περνούν από τον πάγκο της ομάδας, οι Θεσσαλονικείς είχαν επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 64-61, ενώ απέναντι στον Ολυμπιακό είχαν πανηγυρίσει δύο νίκες, με 67-65 και 74-68.