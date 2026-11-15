Βαθμολογία GBL: Ο Άρης υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα, άνετη νίκη για τον Παναθηναϊκό

Ο Άρης επικράτησε του Ολυμπιακού για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη φετινή τους ήττα. Οι δύο ομάδες έχουν πλέον ίδιο ρεκόρ, με 6 νίκες και 1 ήττα, σε ένα αποτέλεσμα που βάζει νέα δεδομένα στη μάχη του πρωταθλήματος.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-73 του Κολοσσού, έχοντας τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, αν και χαλάρωσε στο φινάλε και επέτρεψε στους Ροδίτες να μειώσουν τη διαφορά.

Η 7η αγωνιστική:

Σάββατο 14/11

ΑΕΚ-Δόξα Λευκάδας 73-77

Καρδίτσα-ΠΑΟΚ 69-74

Προμηθέας-Ηρακλής 92-99

Κυριακή 15/11

Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρόδου 78-73

Περιστέρι Betsson-Μύκονος Betsson 84-67

Βίκος Φalcons-Μαρούσι 93-104

Άρης-Ολυμπιακός 100-78

Η βαθμολογία