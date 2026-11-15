Βαθμολογία GBL: Ο Άρης υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα, άνετη νίκη για τον Παναθηναϊκό
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική της Basket League.
Ο Άρης επικράτησε του Ολυμπιακού για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη φετινή τους ήττα. Οι δύο ομάδες έχουν πλέον ίδιο ρεκόρ, με 6 νίκες και 1 ήττα, σε ένα αποτέλεσμα που βάζει νέα δεδομένα στη μάχη του πρωταθλήματος.
Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-73 του Κολοσσού, έχοντας τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, αν και χαλάρωσε στο φινάλε και επέτρεψε στους Ροδίτες να μειώσουν τη διαφορά.
Η 7η αγωνιστική:
Σάββατο 14/11
ΑΕΚ-Δόξα Λευκάδας 73-77
Καρδίτσα-ΠΑΟΚ 69-74
Προμηθέας-Ηρακλής 92-99
Κυριακή 15/11
Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρόδου 78-73
Περιστέρι Betsson-Μύκονος Betsson 84-67
Βίκος Φalcons-Μαρούσι 93-104
Άρης-Ολυμπιακός 100-78
Η βαθμολογία