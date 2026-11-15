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Ντουμπάι - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 93-75: Έκανε το 7Χ7 στην ABA στην επιστροφή του Τόμας Ουόκαπ

Η Ντουμπάι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ στην επιστροφή του Τόμας Ουόκαπ (9 ασ.) να επικρατεί με 93-75 και να κάνει το 7Χ7 στην Αδριατική Λίγκα.

Ντουμπάι - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 93-75: Έκανε το 7Χ7 στην ABA στην επιστροφή του Τόμας Ουόκαπ
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Η Ντουμπάι συνέχισε την αήττητη πορεία της στην ABA League, καθώς επικράτησε με 93-75 της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ξεχωριστής σημασίας ήταν το παιχνίδι για τον Τόμας Ουόκαπ. Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πάτησε ξανά παρκέ, έχοντας συμμετοχή 17 λεπτών. Σε αυτό το διάστημα μέτρησε έναν πόντο (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη σερβική ομάδα και έφτασε με άνεση στο ροζ φύλλο αγώνα, διατηρώντας το αήττητο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, δύο ριμπάουντ και μία ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Από 12 πόντους πρόσθεσαν οι Οκόμπο και Πετρούσεφ.

Στην αντίπερα όχθη, οι Ίλιτς και Τσεροβίνα προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους στο παιχνίδι, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 53-35, 74-57, 93-57

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