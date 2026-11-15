Άρης - Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μπαρτζώκας

Κάτι σπάνιο συνέβη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Παλέ», καθώς δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» είχε έντονη λογομαχία με έναν από τους διαιτητές του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί στα μέσα της τέταρτης περιόδου και να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.