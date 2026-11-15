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Άρης - Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα ο κόουτς των Πειραιωτών να αποβληθεί από το παιχνίδι με δύο τεχνικές ποινές στα μέσα της τέταρτης περιόδου.

Άρης - Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μπαρτζώκας
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Κάτι σπάνιο συνέβη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Παλέ», καθώς δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» είχε έντονη λογομαχία με έναν από τους διαιτητές του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί στα μέσα της τέταρτης περιόδου και να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

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