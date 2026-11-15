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Παππάς: «Δεν ανταποκριθήκαμε στην επίθεση - Δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο»

Όσα δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα, Χρήστος Παππάς, αμέσως μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για την 7η αγωνιστική της GBL.

Παππάς: «Δεν ανταποκριθήκαμε στην επίθεση - Δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο»
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Την πρώτη του ήττα στη φετινή Stoiximan GBL γνώρισε ο Ολυμπιακός, αφού ο Άρης επικράτησε άνετα με 100-78 στο Αλεξάνδρειο για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές από το παιχνίδι και έτσι ο Χρήστος Παππάς εκτέλεσε «χρέη» πρώτου προπονητή στον πάγκο των Πειραιωτών.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο assistant coach των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στα στοιχεία που οδήγησαν στην ήττα, επισημαίνοντας πως η ομάδα δεν λειτούργησε σωστά επιθετικά και κατέφυγε σε ατομικές προσπάθειες, ενώ στάθηκε και στην έλλειψη δημιουργίας ενός ακόμη επιθετικού πόλου πέρα από τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο coach Παππάς:

Για το τι έφταιξε: «Ήταν λίγο από όλα. Στην επίθεση δεν ανταποκριθήκαμε. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που έπρεπε να παίξουμε, πήγαμε πιο πολύ στο ατομικό και εκεί χάσαμε την επαφή μας».

Για το αν θα ήταν καλύτερα να υπήρχε και τρίτος πόλος πέρα από Βεζένκοφ και Φουρνιέ: «Το θέμα είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο».

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