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Η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι κόντρα στην Εφές

Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 77-75 της Αναντολού Εφές στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι κόντρα στην Εφές
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Σπουδαία νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης πανηγύρισε η Φενέρμπαχτσε, η οποία επικράτησε με 77-75 της Αναντολού Εφές για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους άφησε πίσω της την ήττα από την Παρί για την EuroLeague και παρουσίασε ένα πολύ πιο συμπαγές πρόσωπο, καταφέρνοντας να προστατέψει την έδρα της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η Εφές του Πάμπλο Λάσο δεν παράτησε την προσπάθεια, ακόμη κι όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με οκτώ πόντους (64-72), τρία λεπτά πριν από τη λήξη. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν, μείωσαν σε 75-73 στα τελευταία δευτερόλεπτα και προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την τελευταία τους ευκαιρία, ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, ο Κλάιμπερν κέρδισε φάουλ και με εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 77-73, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στην αγωνία. Η Φενέρμπαχτσε διαχειρίστηκε εξαιρετικά την τελευταία κατοχή, με τους παίκτες της να κυκλοφορούν σωστά την μπάλα και να αφήνουν το χρονόμετρο να μηδενίσει, χωρίς να δώσουν στην Εφές την ευκαιρία να σταματήσει το παιχνίδι με φάουλ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κλάιμπερν, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους, επτά ριμπάουντ και μία ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μπόλντουιν, που πρόσθεσε 11 πόντους και δύο ασίστ.

Από την πλευρά της Εφές, ο Οσμανί ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Μάλκολμ ακολούθησε με 15. Θετική παρουσία είχε και ο Σάριτς, ο οποίος μέτρησε 10 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Ο Πάουελ πρόσθεσε επίσης 10 πόντους και έξι ριμπάουντ, ενώ ο Λάρκιν σταμάτησε στους 10 πόντους, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του.

Τα Δεκάλεπτα: 18-32, 35-43, 60-54, 77-75.

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