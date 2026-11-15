Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει παντού και ο κόσμος γεμίζει όλα τα γήπεδα!

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει την ομάδα και πάλι να πρωταγωνιστεί να είναι πρώτη παντού και δείχνει την δίψα του. Μέσα σε πέντε λεπτά εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Φράιμπουργκ στην Γερμανία. Τα 3300 εισιτήρια που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι αποδείχθηκαν ελάχιστα. Και 50.000 εισιτήρια να είχε στην διάθεσή του ο Παναθηναϊκός για αυτό το ματς θα έφευγαν. Αλλά είναι φυσικό η Φράιμπουργκ να μην θέλει να δώσει άλλα, διότι θέλει να παίζει εντός και όχι εκτός έδρας. Πριν από την Γερμανία ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Δανία. Και εκεί περίπου 2000 εισιτήρια έκαναν φτερά, σε ένα ακόμα μακρινό και κουραστικό ταξίδι. Αλλά η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού είναι τέτοια, που δεν υπολογίζει ούτε έξοδα, ούτε κούραση. Πάει παντού. Μέχρι και στο Αλμάτι πήγαν περίπου 200 οπαδοί της ομάδας ταξιδεύοντας 18 και 20 ώρες.

Και αυτό γίνεται, διότι ο κόσμος φέτος βλέπει να έχει επιστρέψει η κανονικότητα στον Παναθηναϊκό παντού. Στο γήπεδο η ομάδα είναι πρώτη και σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το ρόστερ μετά από χρόνια έχει τέτοια ποιότητα και ο προπονητής Νίστρουπ έχει δώσει ήδη ταυτότητα στην ομάδα. Ετσι ο Παναθηναϊκός απολαμβάνει σε αυτή την διακοπή την μοναξιά της κορυφής όντας στο +4 από τον Ολυμπιακό και στο +7 από την ΑΕΚ, που έχει παιχνίδι λιγότερο. Στην Ευρώπη η ομάδα είναι στην κορυφή, στην πρώτη δυάδα ομάδων στην League Phase του Conference League και έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει ακόμα και όταν δεν είναι σε καλή βραδιά.

Εκτός γηπέδου πλέον ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σύμφωνα με το μέγεθός του. Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστή η συμφωνία με την Novibet για την ονοματοδοσία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, για τα επόμενα 7 χρόνια. Με ένα ποσό που φθάνει τα 53 εκ, ευρώ και κατατάσσει τον Παναθηναϊκό στην 11αδα των μεγαλύτερων συμφωνιών για ονοματοδοσία του γηπέδου, που έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η συμφωνία, αλλάζει και την δυναμική του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα, αφού περισσότερα έσοδα σημαίνει και μεγαλύτερες μεταγραφές, περισσότερα χρήματα για μεταγραφές. Ακόμα και από τα 11εκ. ευρώ, που δόθηκαν για τον Ουναΐ. Εδώ και ενάμισι χρόνο ο Παναθηναϊκός φέρνει στελέχη ικανότατα στην δουλειά τους, αλλά και στελέχη, που νιώθουν το μέγεθος του Παναθηναϊκού, διότι το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Και τα αποτελέσματα φαίνονται και τα καλύτερα έρχονται.

*Ιστορική ημέρα η 15η Νοεμβρίου 2026. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές σε παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι τελείως συμπτωματικό το ότι έγινε λίγο καιρό μετά το σκάνδαλο Liolios Gate, όπως και τελείως συμπτωματικό είναι, ότι έλειπε η Τσαρούχα....Δεν υιοθετώ. Απαπαπα....