Εθνική Ελλάδας: Διαθέσιμος ο Τζόλης για τη μάχη με τη Σερβία - Δύσκολα ο Ιωαννίδης

Ευχάριστα ήταν τα νέα για την Εθνική Ελλάδας αναφορικά με την κατάσταση του Χρήστου Τζόλη, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, τη Δευτέρα (16/11, 21:45).

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Έλληνας εξτρέμ ήταν καθαρές, με αποτέλεσμα να τεθεί κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το σημαντικό παιχνίδι.

Αντίθετα, τα δεδομένα δεν είναι το ίδιο ενθαρρυντικά για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο επιθετικός δεν αναμένεται να προλάβει την αναμέτρηση.

Παράλληλα, δεδομένη είναι η απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να επιβεβαιώνει στη συνέντευξη Τύπου πως ο διεθνής μέσος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» απέναντι στη Σερβία.