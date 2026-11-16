EuroLeague: Οι διαιτητές των Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

MATCH LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (19:00, Novasports Prime)

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:00), το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο, ορίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μ. Βρετανία).

Την αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με τον Παναθηναϊκό (22:00) θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία).

MATCH LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (22:00, Novasports Prime)