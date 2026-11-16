Επίσημο: Στην Ντουμπάι ο Μαρσελίνιο Χουέρτας!

Επτά χρόνια μετά ο Μαρσελίνο Χουέρτας επιστρέφει στα παρκέ της Euroleague για λογαριασμό της Ντουμπάι.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έκανε το... μπαμ με την απόκτηση του Βραζιλιάνου παίκτη, ο οποίος αν και βρίσκεται στην... προχωρημένη ηλικία των 43 ετών μοιάζει να είναι η καταλληλότερη λύση για τον έμπειρο προπονητή.

Ο Βραζιλιάνος αποχωρεί από την Τενερίφη έπειτα από περισσότερα από επτά χρόνια, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ισπανικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε MVP της ACB σε ηλικία 42 ετών, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χουέρτας αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην EuroLeague το 2019 με τη φανέλα της Μπασκόνια. Με την επιστροφή του στα παρκέ της διοργάνωσης αναμένεται να γίνει ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης στη σύγχρονη ιστορία της, πίσω μόνο από τον Νταν Γκέι, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε ηλικία 45 ετών το 2007.