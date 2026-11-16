Παναθηναϊκός: Επιστρέφουν σταδιακά οι διεθνείς

Την Τρίτη (17/11) αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού οι Κοντούρης και Κάτρης, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική Ελπίδων.

Την Τετάρτη (18/11) οι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς έχει προγραμματιστεί ρεπό.

Η επιστροφή των διεθνών θα συνεχιστεί την Πέμπτη (19/11), όταν οι Τετέι, Σαλάχ και Ραστόντερ αναμένεται να προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα.

Την Παρασκευή (20/11) θα ακολουθήσουν οι Κάνγκουα και Πελίστρι.