Παναθηναϊκός: Επιστρέφουν σταδιακά οι διεθνείς

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών στο «τριφύλλι» αναφορικά με την επιστροφή των διεθνών παικτών στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, εν όψει ΟΦΗ. 

Παναθηναϊκός: Επιστρέφουν σταδιακά οι διεθνείς
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Την Τρίτη (17/11) αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού οι Κοντούρης και Κάτρης, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική Ελπίδων.

Την Τετάρτη (18/11) οι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς έχει προγραμματιστεί ρεπό.

Η επιστροφή των διεθνών θα συνεχιστεί την Πέμπτη (19/11), όταν οι Τετέι, Σαλάχ και Ραστόντερ αναμένεται να προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα.

Την Παρασκευή (20/11) θα ακολουθήσουν οι Κάνγκουα και Πελίστρι.

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