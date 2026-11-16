Στιγμές από το ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια
Δείτε στιγμές από τη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και να διατηρήσει τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του σε αγωνιστικό ρυθμό.
Ο Θωμάς Στρακόσα επέστρεψε στην ενεργό δράση, ενώ στη βασική ενδεκάδα ξεκίνησε κι ο 16χρονος επιθετικός, Στέφανος Τσαντήλας.
Η ΑΕΚ άνοιξε νωρίς το σκορ με τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 9ο λεπτό.