Στιγμές από το ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και να διατηρήσει τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του σε αγωνιστικό ρυθμό.

Photo 1/5 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΑΕΚ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/5 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΑΕΚ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/5 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΑΕΚ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/5 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΑΕΚ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 5/5 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΑΕΚ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi Sports

Ο Θωμάς Στρακόσα επέστρεψε στην ενεργό δράση, ενώ στη βασική ενδεκάδα ξεκίνησε κι ο 16χρονος επιθετικός, Στέφανος Τσαντήλας.

Η ΑΕΚ άνοιξε νωρίς το σκορ με τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 9ο λεπτό.