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Στιγμές από το ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δείτε στιγμές από τη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Βαγγέλης Πάτας

Στιγμές από το ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και να διατηρήσει τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του σε αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Θωμάς Στρακόσα επέστρεψε στην ενεργό δράση, ενώ στη βασική ενδεκάδα ξεκίνησε κι ο 16χρονος επιθετικός, Στέφανος Τσαντήλας.

Η ΑΕΚ άνοιξε νωρίς το σκορ με τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 9ο λεπτό.

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