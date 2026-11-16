Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο έχει ζητήσει την απόκτηση του Νίκο Παζ

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun» ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μπορεί να μην έχει ταξιδέψει ακόμη στην Αγγλία για ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ήδη έχει ζητήσει την απόκτηση του 22χρονου άσου.

Η ομάδα της Μαδρίτης τον είχε παραχωρήσει το καλοκαίρι του 2024 στο σύλλογο της Serie A έναντι έξι εκατ., ωστόσο στη συμφωνία τότε των δύο πλευρών προστέθηκε ειδική ρήτρα που της επέτρεπε να τον αποκτήσει ξανά όποτε ουσιαστικά θέλει, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Κόμο, Μιρουάν Σουάρσο.

Τελικά όμως η Κόμο κράτησε τα δικαιώματα του κάνοντας το περασμένο καλοκαίρι την ακριβότερη μεταγραφή στην Ιστορία της, δίνοντας στην ομάδα της Μαδρίτης περίπου 62 εκατ. ευρώ για να τον κρατήσει στην Ιταλία. Ο Παζ την περασμένη σεζόν εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του, έχοντας με την Κόμο 13 γκολ και οκτώ ασίστ σε 40 αγώνες, σε Serie A και κύπελλο Ιταλίας, ενώ φέτος έχει ήδη έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η Γιουνάιτεντ θα κινηθεί για την απόκτηση του τον Ιανουάριο ή το προσεχές καλοκαίρι και θεωρεί πως η παρουσία του Ποτσετίνο στον πάγκο της ομάδας θα τον πείσει να προτιμήσει να συνεχίσει την καριέρα του στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς έχει επίσης προτάσεις από Αρσεναλ και Τσέλσι. Να σημειωθεί πάντως η Ρεάλ Μαδρίτης είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι με την Κόμο, πως αν θελήσει να τον πάρει πίσω στην Ισπανία, μπορεί να το κάνει έναντι 80 εκατ. ευρώ.