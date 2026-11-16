ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού 3-0: Φιλικό «ξεμούδιασμα» με σκόρερ τους Κουτέσα, Σαχαμπό και Σιούτα

Η ΑΕΚ αξιοποίησε τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, επικρατώντας με 3-0 της ΑΕΛ Λεμεσού σε φιλική αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών στην Allwyn Arena.

Οι Κουτέσα, Σαχαμπό και Σιούτας ήταν οι σκόρερ της «Ένωσης», με τον τελευταίο να πετυχαίνει το πιο όμορφο γκολ της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 80 λεπτών, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει χρόνο συμμετοχής στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, έχοντας ως βασικό στόχο να διατηρήσουν τον αγωνιστικό τους ρυθμό ενόψει της επανέναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Ο Κουτέσα έδωσε το προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους στο 9', έπειτα από ασίστ του Σαχαμπό, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια τον ρόλο του εκτελεστή, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 59'. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο 17χρονος Σιούτας στο 76' με εξαιρετικό σουτ στην κίνηση.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ και η επιστροφή του Στρακόσα

Το σημαντικότερο νέο για την Ένωση ήταν η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας αγωνίστηκε ξανά έπειτα από περίπου δυόμισι μήνες, καθώς είχε μείνει εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού του στον καρπό.

Ο Νίκολιτς επέλεξε τους Λυκογιάννη, Ρέλβας, Μουκουντί και Χριστακόπουλο για την αμυντική τετράδα, με τους Αριάγκα και Σαχαμπό να συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα. Στα δύο άκρα της επίθεσης βρέθηκαν οι Κουτέσα και ο 16χρονος Τσαντήλας, ενώ πίσω από τον προωθημένο Γκατσίνοβιτς κινήθηκε ο Μάνταλος.

Ο Κουτέσα άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να πιέσει ψηλά, να ανακτήσει γρήγορα την κατοχή και να επιβάλει τον ρυθμό της. Οι παίκτες του Νίκολιτς κυκλοφορούσαν με υπομονή την μπάλα, ενώ η ΑΕΛ δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους προς την εστία του Στρακόσα.

Ο Αριάγκα είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη από τον άξονα, κινούμενος μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ενώ οι Κουτέσα, Τσαντήλας, Μάνταλος και Γκατσίνοβιτς προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα.

Η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια ήρθε στο 3', όταν ο Κουτέσα επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Έξι λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο Ελβετός εξτρέμ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 9' ο Αριάγκα έβγαλε εξαιρετική πάσα προς τον Σαχαμπό, ο οποίος είχε κινηθεί μέσα στην περιοχή. Ο τελευταίος γύρισε την μπάλα προς τον Κουτέσα και εκείνος, με δυνατό σουτ στην κίνηση, έκανε το 1-0.

Η Ένωση συνέχισε να απειλεί και στο 18' έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Λυκογιάννης επιχείρησε απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση, με τον Καπίνο να απομακρύνει δύσκολα. Στο 36' ήταν η σειρά του Γκατσίνοβιτς να δοκιμάσει το πόδι του, αλλά το σουτ του κόντραρε και δεν βρήκε στόχο.

Οι αλλαγές του Νίκολιτς και το 3-0 με Σαχαμπό και Σιούτα

Με την έναρξη του δεύτερου 40λέπτου, ο προπονητής της ΑΕΚ προχώρησε σε δύο αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Βίντα αντί του Μουκουντί και τον Γκεοργκίεφ στη θέση του Τσαντήλα. Ο Βούλγαρος αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ, με τον Χριστακόπουλο να βρίσκεται μπροστά του.

Η ΑΕΛ παρουσιάστηκε πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος και προσπάθησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Στο 41' ο Ζαΐρ έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 46' ο Καρό, μετά από εκτέλεση φάουλ, επιχείρησε προβολή, με την προσπάθειά του να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η επόμενη καλή στιγμή ανήκε στον Ουντίν, ο οποίος στο 47' επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Στρακόσα με μακρινή λόμπα, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Η ΑΕΚ απάντησε στο 52', όταν ο Μάνταλος με ωραία κάθετη πάσα έβγαλε τον Γκατσίνοβιτς απέναντι από τον Κυριακού, αλλά ο τερματοφύλακας της κυπριακής ομάδας απέκρουσε. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κουτέσα έδωσε στον προωθημένο Λυκογιάννη, του οποίου το συρτό σουτ σταμάτησε σε αντίπαλο.

Στο 58' η ΑΕΛ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, με τον Νεοφύτου να εκτελεί μέσα από την περιοχή και τον Στρακόσα να αντιδρά σωστά, διώχνοντας σε κόρνερ.

Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση. Στο 59' ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε την μπάλα και ξεκίνησε την αντεπίθεση, με την κατοχή να περνά διαδοχικά στους Μάνταλο και Σαχαμπό. Ο τελευταίος βρέθηκε απέναντι από κενή εστία και δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 2-0.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ο Νίκολιτς έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον 17χρονο Σιούτα, ο οποίος αντικατέστησε τον Χριστακόπουλο στο 69'. Ο νεαρός εξτρέμ φρόντισε να συνδυάσει την παρουσία του με γκολ, καθώς στο 76' εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ και με δυνατό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Μουκουντί (41' Βίντα), Χριστακόπουλος (69' Σιούτας), Αριάγκα, Σαχαμπό (77' Φρατζεσκάκης), Κουτέσα, Τσαντήλας (41' Γκεοργκίεφ), Μάνταλος (77' Ψυρόπουλος), Γκατσίνοβιτς.

ΑΕ Λεμεσού (Ούγκο Μαρτίνς): Καπίνο, Καρό, Αντωνίου, Παπαγεωργίου, Μιλοσάβλιεβιτς, Νταβόρ, Ταβάρες, Ουντίν, Ζαΐρ, Τζέφρεϊ, Παρούτης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν κι οι Κυριακού, Νεοφύτου, Γκόμες, Στζόκε, Γερούκαλης, Χριστοφή και Πετί Πετί.