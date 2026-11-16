Τέλος εποχής για τον Λουκάκου

Την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του με τη φανέλα της Εθνικής Βελγίου ανακοίνωσε ο Ρομέλου Λουκάκου.

Ο σέντερ φορ της Φενέρμπαχτσε,

Αγωνίστηκε συνολικά 135 φορές με το εθνόσημο, πετυχαίνοντας 94 γκολ και μοιράζοντας 20 ασίστ, όντας με διαφορά ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου και 5ος όλων των εποχών, πίσω από τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Αλι Νταεΐ και Σουνίλ Τσετρί, κλείνοντας την καριέρα του πάνω από θρύλους του ποδοσφαίρου, όπως οι Χάρι Κέιν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Νεϊμάρ, Πελέ και Σουάρεζ.

«Είμαι συμφιλιωμένος με την απόφαση μου να σταματήσω τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λουκάκου.