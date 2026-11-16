Μάγερ: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να παίζεις για την Κροατία»

Ο Λόβρο Μάγερ ήταν ο πρωταγωνιστής για την Κροατία στην αναμέτρηση με την Τσεχία, καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και με ένα εξαιρετικό γκολ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Για τον μέσο της ΑΕΚ αυτό ήταν το δέκατο γκολ με το εθνόσημο σε συνολικά 40 συμμετοχές. Παράλληλα, επέστρεψε στο σκοράρισμα με την εθνική ομάδα για πρώτη φορά από την 1η Απριλίου, όταν είχε βρει δίχτυα στην ήττα με 3-1 από τη Βραζιλία, έχοντας και τότε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή.

Μετά την αναμέτρηση, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής θέλησε να εκφράσει τη χαρά και την υπερηφάνειά του για τη δυνατότητα να εκπροσωπεί τη χώρα του, μέσα από ανάρτηση στα social media. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να παίζεις για την Κροατία», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Μάγερ.