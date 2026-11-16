Μαρκό - Ζάκυνθος 6-0: Τράβηξε... εξάσφαιρο και συνεχίζει την «τρελή» πορεία στην κορυφή

Με επιβλητικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες η Μαρκό, συντρίβοντας με 6-0 τη Ζάκυνθο στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη Super League 2. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου κυριάρχησε από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, διεύρυνε το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα και συνέχισε την προσπάθειά της για την άνοδο.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από τα πρώτα λεπτά τις διαθέσεις τους και πήραν προβάδισμα μόλις στο 5', με τον Μπετσίροβιτς να ανοίγει το σκορ. Στο 17ο λεπτό ο Σεμπά διπλασίασε τα τέρματα της Μαρκό, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ελ Αραμπί έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του, γράφοντας το 3-0.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια και μετά την ανάπαυλα, με τη Μαρκό να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Στο 56' ο Ελ Αραμπί βρήκε ξανά δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Η συνέχεια ανήκε και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Στο 74' ο Γιόχανσον πανηγύρισε το πρώτο του τέρμα στη φετινή σεζόν, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Βοΐλης διαμόρφωσε το τελικό 6-0, ολοκληρώνοντας μια απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση για τους γηπεδούχους.

Από την πλευρά της, η Ζάκυνθος παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες, έχοντας μόλις 18 ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Ο Ηλίας Φυντάνης αναγκάστηκε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν μέχρι τώρα πολλές αγωνιστικές παρουσίες, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το επαγγελματικό ντεμπούτο του 20χρονου επιθετικού Αργύρη Μαρνέζου.

Μαρκό - Ζάκυνθος 6-0

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Στάμου, Τσάκνης, Σμάλης (78' Ριτσοτάκης), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης, Μπουσάι, Μπετσίροβιτς (62' Οικονομίδης), Σεμπά (69' Γιόχανσον), Μεντόζα (62' Παυλίδης), Ελ Αραμπί (69' Βοΐλης).

Ζάκυνθος (Ηλίας Φυντάνης): Τσόγκας, Σινγκ, Λαζαρίδης (83' Ροντρίγκες), Ρώιμπας, Πεταυράκης, Κάτσε, Παναγιωτούδης (83' Λώλης), Ανανιάδης (73' Κρυπαράκος), Μαρνέζος (73' Σέλμα), Κάσσος, Χατζηδημητρίου (87' Τσίτσκας).