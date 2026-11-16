Εθνική Ελλάδας: Καιρός να δείξει ότι μπορεί να «σηκωθεί», όσο και αν έπεσε

Το πώς το καταφέρνει η Εθνική Ελλάδος, να μετατρέπεται από Εθνική Πρωταγωνιστών σε… Εθνική Μυκόνου, είναι σίγουρα δικό μας, ενδοοικογενειακό φαινόμενο. Μπορεί να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, να πάρει αποτελέσματα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, να δημιουργήσει προσδοκίες και να κάνει τον Έλληνα φίλαθλο να πιστέψει ότι επιτέλους κάτι καλό χτίζεται, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Εκεί, συνήθως, δανείζεται το DNA της Εθνικής Αγγλίας, και πάντα σκοντάφτει.

Η επτάρα από την Ολλανδία ήταν ένα γερό χαστούκι, από εκείνα που δεν γίνεται να προσπεράσεις με ένα «δεν πειράζει, πάμε παρακάτω». Μια τέτοια ήττα αφήνει σημάδια, δημιουργεί αμφιβολίες και αναγκάζει τους πάντες να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Τ

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ο πραγματικό πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά τα όσα ακολουθούν. Διότι από εκεί αν η Εθνική επιλέξει ξανά τον δρόμο που γνωρίζει πολύ καλά δηλαδή την εσωστρέφεια, την αναζήτηση ενόχων και την εύκολη αποδόμηση όσων μέχρι χθες θεωρούσαμε πρωταγωνιστές τότε, δυστυχώς θα είναι ένα story που το έχουμε ξαναδεί.

Τα Φερόε και το φάντασμα του 2014

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά για να θυμηθούμε πόσο εύκολα μπορεί να γκρεμιστεί ό,τι χτίζεται στην Εθνική. Η περίοδος μετά το Μουντιάλ του 2014 παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Ελλάδα επέστρεψε από τη Βραζιλία έχοντας αφήσει υποσχέσεις, με την πρόκριση στους «16» και τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Κόστα Ρίκα, αλλά αυτό που ακολούθησε, ήταν μια ποδοσφαιρική κατηφόρα δίχως φρένο.

Φωτογραφία από την ήττα της Ελλάδος από τους Νήσους Φερόε το 2014 και την ουσιαστική διάλυση της ομάδας του '14. INTIME SPORTS

Οι σερί ήττες στα προκριματικά του Euro 2016, η ήττα-σοκ από τις Νήσους Φερόε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η αδυναμία της ομάδας να αντιδράσει μετέτρεψαν μια αποτυχημένη προκριματική πορεία σε κανονική κρίση ταυτότητας. Ακόμη και η αλλαγή προπονητή δεν κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση, με τον Σέρχιο Μαρκαριάν αναλαμβάνει με την αποστολή να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί, αλλά η δεύτερη ήττα από τα Φερόε, αυτήν τη φορά εκτός έδρας, έμοιαζε να αποτελειώνει και τις τελευταίες ελπίδες.

Το χειρότερο δεν ήταν ότι χάθηκε μια πρόκριση, αλλά ότι η Εθνική έχασε και πάλι τον ίδιο της τον εαυτό. Διεθνείς που μέχρι πρότινος αποτελούσαν βασικά στελέχη θεωρήθηκαν ξαφνικά ξένα σώματα, η αμφισβήτηση έγινε καθημερινότητα και η συζήτηση γύρω από την ομάδα περιστρεφόταν περισσότερο γύρω από το ποιος φταίει παρά γύρω από το πώς θα επιστρέψει.

Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αποφύγει η σημερινή Εθνική

Γιατί η διαφορά ανάμεσα σε μια πραγματικά μεγάλη ομάδα και σε ένα σύνολο που απλώς περνάει μια καλή περίοδο δεν βρίσκεται μόνο στις νίκες, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ήττες και τις κρίσεις.

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει δείξει ότι διαθέτει ποιότητα, έχει πάρει σημαντικά αποτελέσματα (βλ. Αγγλία και Γερμανία), έχει παρουσιάσει ελκυστικό ποδόσφαιρο και έχει δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο που δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Δεν γίνεται, λοιπόν, μετά από ένα τόσο άσχημο βράδυ να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Ούτε είναι λογικό να περάσουμε από την αποθέωση στην ισοπέδωση μέσα σε 90 λεπτά.

Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κρατήσει η Εθνική από αυτήν την ιστορία, είναι ότι δεν έχει την πολυτέλεια να μετατρέπει κάθε αποτυχία σε εσωτερικό εμφύλιο. Δεν χρειάζεται αποδιοπομπαίους τράγους, ούτε να αρχίσει να ξηλώνει ό,τι μέχρι χθες θεωρούσε σωστό. Σίγουρα χρειάζεται αυτοκριτική, καθαρό μυαλό και, κυρίως, συσπείρωση.

Με τη Σερβία δεν παίζουμε μόνο για το αποτέλεσμα

Το παιχνίδι με τη Σερβία δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση του Nations League, για να βγούμε δεύτεροι και να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία. Είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα.

Η Εθνική καλείται να δείξει ότι η επτάρα από την Ολλανδία ήταν μια πολύ κακή βραδιά και όχι η αρχή μιας νέας περιόδου παρακμής. Να αποδείξει ότι μπορεί να δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα χωρίς να πέσει στο καναβάτσο. Να βγάλει αντίδραση, να παίξει με ένταση, να διεκδικήσει κάθε μονομαχία και να θυμίσει σε όλους ότι υπάρχει ακόμη αυτή η ομάδα που μας έκανε να πιστέψουμε ξανά.

Κανείς δεν ζητά να εξαφανιστεί ως διά μαγείας το 7-0, ούτε ως δια μαγείας να παρουσιαστεί μια Εθνική που θα κερδίζει κάθε αντίπαλο επειδή απλώς φοράει το εθνόσημο. Αυτό που ζητάμε είναι να μη δούμε ξανά το ίδιο έργο, όπου θα αφήσουμε μια βαριά ήττα να μετατραπεί σε κρίση διαρκείας και μια κακή εμφάνιση να γίνει αφορμή για να αμφισβητηθούν τα πάντα.

Η Εθνική δεν χρειάζεται να μας πείσει ότι είναι ανίκητη, αλλά να μας πείσει ότι δεν είναι εύθραυστη. Και απέναντι στη Σερβία έχει την ευκαιρία να δείξει ότι έχει σφυγμό, χαρακτήρα και ότι δεν πρόκειται να αφήσει άλλη μία απογοήτευση να διαλύσει όσα προσπαθεί να χτίσει.

Η επτάρα ήταν ένα πολύ δυνατό χαστούκι. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν η Εθνική έμαθε κάτι από αυτό ή αν θα επιστρέψουμε πάλι στα ίδια.