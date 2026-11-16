· Μύκονος · Παναθηναϊκός

GBL: Σε νέα ώρα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μύκονο

Την αλλαγή ώρας στο παιχνίδι Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR (06/12) στο κλειστό της Άνω Μεράς ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του «τριφυλλιού».

GBL: Σε νέα ώρα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μύκονο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την αλλαγή στην ώρα έναρξης της αναμέτρησης της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό AKTOR, για την 9η αγωνιστική της GBL (06/12), με το παιχνίδι να μεταφέρεται από τις 15:00 στις 14:00.

Η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος των «πράσινων», προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αναχώρηση της αποστολής για την πτήση της επιστροφής. Το αίτημα έγινε αποδεκτό με τη σύμφωνη γνώμη της Μυκόνου.

Παράλληλα, αλλαγή ώρας είχαμε και στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Κολοσσό, αλλά και σε αυτή του Αμαρουσίου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:

ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (9η Αγωνιστική), Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου: Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14:00, αντί για 15:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC.

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Ιβανώφειο: Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΟΚ (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. Αμαρουσίου: Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος του ΣΚΑΪ, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:03 SUPER LEAGUE

Ράφα Μπενίτεθ: Στόχος ήταν η τετράδα - Όταν μπήκαμε στα Play Offs μου ζήτησαν το πρωτάθλημα

16:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με υβριδικό χλοοτάπητα το ματς με τον ΟΦΗ

16:39 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Σε νέα ώρα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μύκονο

16:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Αμφίβολοι Φόστερ και Γκρέι για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα

16:25 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το ματς με τη Γαλατασαράι

16:24 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό - Ζάκυνθος 6-0: Τράβηξε... εξάσφαιρο και συνεχίζει την «τρελή» πορεία στην κορυφή

16:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου Δημήτρη Σαραντάκη

16:16 EUROLEAGUE

Επίσημο: Τέλος ο Κόντσαρ από τον Ολυμπιακό

16:07 OPINION

Εθνική Ελλάδας: Καιρός να δείξει ότι μπορεί να «σηκωθεί», όσο και αν έπεσε

15:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ποτσετίνο έχει ζητήσει την απόκτηση του Νίκο Παζ

15:29 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ψάχνεται για την ενίσχυση με Έλληνα γκαρντ

15:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάγερ: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να παίζεις για την Κροατία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας