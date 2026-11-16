GBL: Σε νέα ώρα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μύκονο

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την αλλαγή στην ώρα έναρξης της αναμέτρησης της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό AKTOR, για την 9η αγωνιστική της GBL (06/12), με το παιχνίδι να μεταφέρεται από τις 15:00 στις 14:00.

Η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος των «πράσινων», προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αναχώρηση της αποστολής για την πτήση της επιστροφής. Το αίτημα έγινε αποδεκτό με τη σύμφωνη γνώμη της Μυκόνου.

Παράλληλα, αλλαγή ώρας είχαμε και στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Κολοσσό, αλλά και σε αυτή του Αμαρουσίου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:

ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (9η Αγωνιστική), Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου: Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14:00, αντί για 15:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC.

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Ιβανώφειο: Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΟΚ (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. Αμαρουσίου: Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος του ΣΚΑΪ, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων».