Eurocup: Αμφίβολοι Φόστερ και Γκρέι για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα

Με δυο ηχηρές απουσίες ενδέχεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα στην Ισπανία την Τετάρτη (18/11, 21:30) για την 8η αγωνιστική του Eurocup, καθώς η συμμετοχή τόσο του Μάρκους Φόστερ όσο και του Ραϊκουάν Γκρέι είναι αμφίβολη και θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο πρώτος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα το οποίο αποκόμισε στο τελευταίο, νικηφόρο, εκτός έδρας, ματς, για την Greek Basketball League, κόντρα στην Καρδίτσα (14/11) και ο δεύτερος δεν έχει επανέλθει πλήρως στις υποχρεώσεις του με την ομάδα, λόγω της ίωσης που είχε, εσχάτως.

Αμφότεροι πιθανολογείται πως θα συμπεριληφθούν στην αποστολή, η οποία θα «πετάξει» αύριο το μεσημέρι, με πτήση τσάρτερ, από τη Θεσσαλονίκη για την Καταλονία, όπου θα διαπιστωθεί κατά πόσο θα καταστεί εφικτό να συμπεριληφθούν ή όχι στα πλάνα του Αντρέα Τρινκιέρι.

«Αντιμετωπίζουμε μια καλή ομάδα, με το ίδιο ρεκόρ με μας (5-2), η οποία είναι σε καλή κατάσταση. Παίζει καλά τελευταία, έχει δύο συνεχείς νίκες στις υποχρεώσεις της στην Ισπανία. Έχει αυξημένο ροτέισον, σε ωθεί να κάνεις λάθη. Είναι μεγάλο παιχνίδι για μας. Κάνουμε σωστά πράγματα, αλλά έχει περιοριστεί το δικό μας ροτέισον και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Υπάρχει και το θέμα ενέργειας, το οποίο χρειάζεται να το διαχειριστούμε» ανέφερε σήμερα, ο τεχνικός του «Δικεφάλου», Αντρέα Τρινκιέρι, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, στο "PAOK Sports Arena", για τη μάχη με την Μανρέσα.

Πρόσθεσε ο Τρινκιέρι, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Το μόνο που θα μας δώσει το μεθαυριανό παιχνίδι, εφόσον κερδίσουμε, είναι ότι θα έχουμε δύο νίκες απέναντί τους. Είναι δύσκολο το κομμάτι της ενέργειας, ειδικά όταν έχουμε συνεχή, εκτός έδρας, παιχνίδια. Δεν μπορούμε, όμως, συνέχεια να μιλάμε για αυτό. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα απέναντι στη Μανρέσα και είναι δουλειά μου να κάνω την ομάδα να παίξει όπως χρειάζεται. Για μένα, κάθε παιχνίδι είναι ανταγωνιστικό, παίρνουμε αγώνα με αγώνα ξεχωριστά. Ιδιαίτερα το ματς στην Καρδίτσα ήταν πολύ ανταγωνιστικό, κάναμε τα σωστά πράγματα και κερδίσαμε. Θα δούμε την εξέλιξη της ομάδας».

Για τους Φόστερ, Γκρέι, αλλά και τα δεδομένα στον Δ’ όμιλο του EuroCup, στον οποίο συμμετέχει ο «Δικέφαλος», ο Ιταλός προπονητής σχολίασε: «Το μόνο δεδομένο σίγουρα είναι πως μας λείπει ο Τζέντι (Όσμαν). Θα δούμε αύριο ποιοι από όσους έχουν πρόβλημα θα είναι διαθέσιμοι. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο στον όμιλο. Έχοντας παίξει με όλους τους αντιπάλους μας, τα πράγματα, με βάσει τα αποτελέσματα, φαίνεται πως είναι περίπλοκα. Έχουμε κάνει μόνο ένα κακό παιχνίδι στη Λιθουανία (ήττα από την Λιετκαμπέλις), ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη (ήττα από την Μπακσεσεχίρ) επιστρέψαμε. Οι πρώτες θέσεις στη βαθμολογία θα κριθούν στο τέλος».

Τις σκέψεις του για την αναμέτρηση απέναντι στη Μανρέσα εξέφρασε και ο Νίκος Χουγκάζ. Ο φόργουορντ του ΠΑΟΚ είπε: «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία. Η αντίπαλός μας παίζει με διαφορετικό τρόπο από μας. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, θέλουμε να το κάνουμε ξανά. Σε προσωπικό επίπεδο, νιώθω καλά στην ομάδα».