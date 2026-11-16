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Ρογκαβόπουλος: «Δεν μπορούμε να είμαστε στο 100% - Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι»

Ο Έλληνας φόργουορντ παραδέχθηκε πως οι «πράσινοι» δεν έχουν φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Ηλίας Λαλιώτης

Ρογκαβόπουλος: «Δεν μπορούμε να είμαστε στο 100% - Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι»
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Στα στοιχεία που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια αναφέρθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Τρίτης (17/11, 22:00) για τη EuroLeague.

Αποστολή στην Μπολόνια: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Έλληνας φόργουορντ παραδέχθηκε πως οι «πράσινοι» δεν έχουν φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, τονίζοντας πως η ομάδα δεν βρίσκεται στο 100%. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμογής στον ρυθμό που επιβάλλει η ιταλική ομάδα, επισημαίνοντας πως το «τριφύλλι» θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην Μπολόνια, με τον Ρογκαβόπουλο να αποτελεί μία από τις επιλογές ενόψει της πρώτης δοκιμασίας στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρογκαβόπουλος

Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να προσέξετε στο παιχνίδι με την Μπολόνια: «Η Βίρτους τρέχει πάνω - κάτω είναι πολυ καλή στους αιφνιδιασμούς. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.Πρέπει να ματσάρουμε το παιχνίδι, να είμαστε έξυπνοι έχουμε τον σωστό ρυθμό και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να μην είμαστε πιο αργοί, ώστε να μη δώσουμε ευκαιρίες για τρανζίσιον. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε, ειδικά σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Πιστεύω ότι για 30 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί. Η Μπαρτσελόνα έδειξε τη δυναμική της και κατάφερε να βρει λύσεις. Χαλαρώσαμε στο 24ο λεπτό»

Το ζητούμενο είναι να μην υπάρξει χαλάρωση σε κανένα σημείο του αγώνα; «Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια, είτε παίζεις εντός είτε εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς ένα παιχνίδι και να διατηρείς την ίδια ένταση σε όλη τη διάρκειά του, όμως πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην υπάρχει χαλάρωση στο αγωνιστικό κομμάτι»

Για το αν εχει επηρεάσει την ομάδα η επιστροφή του: «Νομίζω ότι όλα τα παιδιά εδώ θέλουν να μπουν στην ομάδα με τον σωστό τρόπο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και, από εκεί και πέρα, όποιος είναι να παίξει, ας παίξει».

Σε τι επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα; «Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε στο 100%, καθώς είναι ακόμη πολύ νωρίς. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έχουμε αγωνιστεί ακόμη όλοι μαζί, με πλήρες ρόστερ. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πιστεύω ότι στη διάρκεια θα βλέπουμε τη βελτίωσή μας»

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