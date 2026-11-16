Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας

Ελεύθερος αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, με την επιβολή περιοριστικών όρων την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την απαγόρευση ενασχόλησης με την άρση βαρών.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Στο απολογητικό του υπόμνημα υποστήριξε ότι τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στο σπίτι του προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τυχόν διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών. Όλα τα σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι μου τα κατείχα αποκλειστικά για δική μου χρήση».

«Κάποιος φίλος του αθλήματος ήθελε να κάνει χορηγία και μου έδωσε τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις (700, 600 και 80 ευρώ) για την αγορά των απαραίτητων συμπληρωμάτων διατροφής που έπαιρναν οι αθλητές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σημειώσεις υπογράφηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να προκύπτει ότι τα χρήματα διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και ότι οι αθλητές παρέλαβαν τα σκευάσματά τους.

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