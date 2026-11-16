Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στην Μπολόνια οι «πράσινοι»

Με 14 παίκτες θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός, έχοντας στη διάθεσή του δέκα ξένους και τέσσερις Έλληνες.

Αποστολή στην Μπολόνια: Ηλίας Λαλιώτης

Σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στην οποία είχαν χρησιμοποιηθεί 12 παίκτες, προστίθενται οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι θα ακολουθήσουν κανονικά την αποστολή και στο δεύτερο ταξίδι της ομάδας.

Μετά την Ιταλία, οι «πράσινοι» θα μεταβούν στο Κάουνας, όπου την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 20:00 θα αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της απαιτητικής «διαβολοβδομάδας» της διοργάνωσης.