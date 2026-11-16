Βαθμολογία Super League 2: Η Νίκη Βόλου «λύγισε» τον Πύργο, πήρε το τρίποντο ο Πανιώνιος

Με θετικά αποτελέσματα συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στη Super League 2 η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Βαθμολογία Super League 2: Η Νίκη Βόλου «λύγισε» τον Πύργο, πήρε το τρίποντο ο Πανιώνιος
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Η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος πανηγύρισαν σημαντικές νίκες στην 11η αγωνιστική της Super League 2, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την επίτευξη των στόχων τους στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Μαγνησίας χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια απέναντι στον Πύργο, ωστόσο κατάφερε να πάρει το τρίποντο με 2-1 στο «Παντελής Μαγουλάς». Ο Πασαλίδης άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 69' με τον Λάζαρη, έπειτα από λάθος της άμυνας των γηπεδούχων. Τελικά, ο Πλέγας με κεφαλιά στο 72' έδωσε τη λύση και χάρισε τη νίκη στη Νίκη Βόλου.

Αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο και το έκτο συνολικά για τους Θεσσαλούς στη φετινή σεζόν, οι οποίοι ανέβηκαν στους 20 βαθμούς και την τρίτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την ΑΕΛ Novibet και τον Πανιώνιο.

Την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την εποχή του Δημήτρη Κοροπούλη, επικρατώντας με 2-0 του Ολυμπιακού Β στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης.

Ο Ιστορικός είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 13', όταν ο Μούργος με εξαιρετική ατομική ενέργεια και τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Στο 46', μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μούργου, ο Ταβάρες με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το 2-0, αποτέλεσμα που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με αυτή τη νίκη, ο Πανιώνιος πλησίασε στον έναν βαθμό τη δεύτερη προνομιούχο θέση, ενώ ο Ολυμπιακός Β συμπλήρωσε εννέα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη, με την κατάσταση στην ομάδα να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου-Πανθρακικός 2-0

(31' πέν. Μπουλάρι, 90'+4' Πρεβεζιάνος)

Πανσερραϊκός-Αναγ. Καρδίτσας 2-0

(9' πεν. Πασάς, 55' Τσέλιος)

Asteras AKTOR B-ΠΑΟΚ Β 4-0

(19', 71' Γραμμένος, 41', 67' Κόλα)

ΑΕΛ Novibet-Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

12:30 Απόλλων Καλαμαριάς-Athens Kallithea 1-1

(73' Καραμπέρης - 33' Μπαουτίστα)

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Μαρκό-Ζάκυνθος 6-0

(5' Μπετσίροβιτς, 17' Σεμπά, 18', 56' Ελ Αραμπί, 74' Γιόχανσον, 77' Βοΐλης)

Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β 2-0

(13' Μούργος, 52' Ταβάρες)

Νίκη Βόλου-Πύργος 2-1

(32' Πασαλίδης, 72' Πλέγας - 69' Λαζαρίδης)

Η βαθμολογία:

Vathmologia

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