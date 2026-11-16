Εθνική Γαλλίας: Εκτός προεπιλογής για προσωπικούς λόγους ο Λεσόρ - Στη θέση του ο Φρανσίσκο

Με δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική ομάδα της Γαλλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο παράθυρο του Νοεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει την Εσθονία και τη Σουηδία.

Αρχικά, ο Ματίας Λεσόρ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή για προσωπικούς λόγους, κάτι που ενδέχεται να συνδέεται με την εγκυμοσύνη της γυναίκας του που είναι αρκετά προχωρημένη, και τη θέση του στην Εθνική ομάδα θα πάρει ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Η δεύτερη διαφοροποίηση έχει να κάνει με τον Ναντίρ Χίφι που έμεινε εκτός και τη θέση του πήρε ο Νιλ Σακό.