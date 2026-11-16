· Γαλλία

Εθνική Γαλλίας: Εκτός προεπιλογής για προσωπικούς λόγους ο Λεσόρ - Στη θέση του ο Φρανσίσκο

Για οικογενειακούς λόγους δεν θα συμμετέχει στην αποστολή της Εθνικής Γαλλίας ο Ματίας Λεσόρ 

Εθνική Γαλλίας: Εκτός προεπιλογής για προσωπικούς λόγους ο Λεσόρ - Στη θέση του ο Φρανσίσκο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική ομάδα της Γαλλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο παράθυρο του Νοεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει την Εσθονία και τη Σουηδία.

Αρχικά, ο Ματίας Λεσόρ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή για προσωπικούς λόγους, κάτι που ενδέχεται να συνδέεται με την εγκυμοσύνη της γυναίκας του που είναι αρκετά προχωρημένη, και τη θέση του στην Εθνική ομάδα θα πάρει ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Η δεύτερη διαφοροποίηση έχει να κάνει με τον Ναντίρ Χίφι που έμεινε εκτός και τη θέση του πήρε ο Νιλ Σακό.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:02 GREEK BASKET LEAGUE

Αποχωρεί από τον Προμηθέα και μετακομίζει στη Μπούργος ο Σάνον Έβανς

18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Λεωφόρο ο Νίστρουπ και παίκτες του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων

18:46 EUROLEAGUE

Παπανικολάου: «Να πάρουμε το μάθημά μας από τον Άρη και να κοιτάξουμε μπροστά»

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα - Ισλανδία: Ο «τελικός» της Εθνικής Ελπίδων στη Λεωφόρο για την πρόκριση στο Euro U21

18:37 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Όλοι πρέπει να κάνουν step up - Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε»

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Πέθανε ο Νίκος Αγγελάκης

18:22 SUPER LEAGUE

Επίσημη η επιστροφή Φουστέρ στον Ολυμπιακό

18:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για τον «τελικό» με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

18:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σζομπαθέλι Φάλκο

17:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Στην πόρτα της εξόδου ο Νόλεϊ

17:50 SUPER LEAGUE

Σενάριο από Τουρκία για Ολυμπιακό και Αντρέ Λουίζ

17:36 MUNDOBASKET

Με Βαλαντσιούνας η προεπιλογή της Λιθουανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας