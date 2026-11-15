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Παναθηναϊκός: Χωρίς Λεσόρ και Μπάντιο κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου

Ο Ματίας Λεσόρ κι ο Μπράνκου Μπάντιο έμειναν έμειναν εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με τον Κολοσσό Ρόδου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Παναθηναϊκός: Χωρίς Λεσόρ και Μπάντιο κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου
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Το «τριφύλλι» υποδέχεται τον Κολοσσό στο T-Center, σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία για τους «πράσινους».

Αυτή θα είναι η πρώτη φετινή εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα με την παρουσία των φιλάθλων της, καθώς ολοκληρώθηκε η ποινή διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών που του είχε επιβληθεί.

LIVE MATCH: Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (13:00, ΣΠΟΡ ΦΜ TV)

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές για την εξάδα των ξένων, εκτός έμειναν οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο. Παράλληλα, οι Μουστάφα Φαλ και Τζέριαν Γκραντ δεν υπολογίζονται ούτως ή άλλως για τις εγχώριες διοργανώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν πλέον οριστικοποιηθεί οι έξι ξένοι που θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον αγώνα με τους «θαλασσί».

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:

  • Κέντρικ Ναν
  • Σιλβέν Φρανσίσκο
  • Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
  • Γκέρσον Γιαμπουσέλε
  • Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
  • Ίζακ Μπόνγκα
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