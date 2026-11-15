Ο μάγος Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση για μια τελευταία παράσταση - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στην επαγγελματική δράση για μια τελευταία ποδοσφαιρική παράσταση! 

Ο μάγος Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση για μια τελευταία παράσταση - Η ώρα και το κανάλι
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Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική στιγμή έρχεται την Κυριακή (15/11), καθώς ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να πατήσει ξανά το χορτάρι, φορώντας τη φανέλα της ιταλικής Ραβένα FC.

Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με τη Φορλί για τη Serie C, στις 18:30 ώρα Ελλάδας, με τον ΣΠΟΡ FM TV να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την αναμέτρηση.

Στα 46 του χρόνια, ο άλλοτε σούπερ σταρ των Μπαρτσελόνα, Μίλαν και Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερη επιστροφή, σχεδόν 11 χρόνια μετά την τελευταία επαγγελματική του εμφάνιση, με τη φανέλα της Φλουμινένσε, το 2015.

Η παρουσία του στη Ραβένα συνδέεται με την είσοδό του στο επενδυτικό σχήμα του συλλόγου, ως μετόχου, με την προϋπόθεση να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία συμμετοχή με την ομάδα.

Μια συμφωνία που πλέον γίνεται πράξη, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να απολαύσουν ξανά έναν από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Η επιστροφή του Ροναλντίνιο αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα, σε μια αναμέτρηση που αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα χάρη στην παρουσία του Βραζιλιάνου θρύλου.

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