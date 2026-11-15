AEK: Αποθέωση για Βιτάλις - Σκόραρε ο Βάργκα με την Ουγγαρία

H Ουγγαρία έκανε σημαντικό βήμα για την άνοδό της στην Α' Κατηγορία του Nations League, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Γεωργίας (0-2).

Σε ένα ματς όπου πρωταγωνίστησαν οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλις και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο Ούγγρος μέσος έπαιξε βασικός και ήταν εξαιρετικός, αλλά με την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε θα χάσει το ματς για την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ ο φορ της λΕνωσης διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μετά την αναμέτρηση ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι, εξήρε την εμφάνιση του Βιτάλις, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί για την απουσία του.

«Είναι κι αυτός ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, ένας εξαιρετικός μέσος. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη θέση, ακόμη και με τους τραυματισμούς, έχουμε αρκετές επιλογές. Υπάρχουν πέντε-έξι ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιούσα ευχαρίστως, όπως ο Ράιμουντ Τοτ, ο Άρον Τσονγκβάι και άλλοι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στον Μπαρνάμπας Βάργκα, που έφτασε τα 16 γκολ σε 31 εμφανίσεις με την Ουγγαρία, δήλωσε μετά το ματς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα, αλλά δεν ένιωσα ότι έλειψα από την ομάδα, καθώς συγκεντρώσαμε επτά βαθμούς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια και βρισκόμαστε στη μάχη για την πρώτη θέση.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο για ολόκληρη την ομάδα, ενώ κι εγώ είχα μια καλή κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Στην κεφαλιά-πάσα του Σάλαϊ, ο αμυντικός βρήκε την μπάλα, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπήκε το γκολ. Οι οπαδοί μας ήταν φανταστικοί και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε και από εδώ».