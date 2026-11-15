Αντεμπάγιο για Ναν: «Απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα»

Μπαμ Αντεμπάγιο και Κέντρικ Ναν υπήρξαν συμπαίκτες για δύο σεζόν στους Μαϊάμι Χιτ φτάνοντας μάλιστα στους τελικούς του ΝΒΑ το 2020.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε μετά την αναμέτρηση με τους Ντιτρόιτ Πίστονς για τον άσο του Παναθηναϊκού και τον αποθέωσε.

«Φυσικά και παρακολουθώ τον Ναν. Όταν περνάς από αυτά τα αποδυτήρια (σ.σ. του Μαϊάμι) γίνεσαι αδερφός για μια ζωή. Το να τον βλέπω να διαπρέπει σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ όμορφο. Ξέραμε ποιος είναι.

Το ότι ήταν μαζί μας ήταν ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του και δείχνει το ταλέντο του. Μπορεί να σκοράρει με όλους τους τρόπους. Νιώθω πως αρχίζει να απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα», ανέφερε ο Αντεμπάγιο.

Εκείνη τη διετία στους Χιτς, ο Κέντρικ Ναν είχε μέσο όρο 15 πόντους και 3 ασίστ ανά αγώνα.