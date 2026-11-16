Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για τον «τελικό» με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

Ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 μετά από 25 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να φιλοξενεί στη Λεωφόρο την Ισλανδία, στη μεγάλη ρεβάνς του 1-1.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα (19:00) έγινε γνωστή η ενδεκάδα της «γαλανόλευκης», με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να καταλήγει στις εξής επιλογές. Συγκεκριμένα, ο Μπότης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα ξεκινούν οι Κάτρης και Καλογερόπουλος στο κέντρο, με τους Αλεξίου και Κωστούλα στα δύο άκρα.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Κοντούρης, Μουζακίτης και Γκούμας. Στις πτέρυγες της επίθεσης θα βρίσκονται οι Παπακανέλλος και Πνευμονίδης και στην κορυφή θα είναι ο Κούτσιας.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων: Μπότης, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κάτρης, Κωστούλας, Κοντούρης, Μουζακίτης, Γκούμας, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης και Κούτσιας.

Στον πάγκο για την Εθνική Ελπίδων: Τσομπανίδης, Κυριόπουλος, Φίλων, Αλμύρας, Καλοσκάμης, Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Μπακούλας, Μύθου.