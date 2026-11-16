Επίσημη η επιστροφή Φουστέρ στον Ολυμπιακό

Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Νταβίντ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την ένταξη του Ισπανού παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στο οργανόγραμμά της.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος πρώην αρχηγός των Πειραιωτών αναλαμβάνει ρόλο Head of Player Development and Loan Oversight. Με λίγα λόγια θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των δανεικών του Ολυμπιακού, ενώ θα έχει ρόλο και στην ακαδημία, παρακολουθώντας την εξέλιξη των νεαρών ταλέντων στου Ρέντη.

Ο Φουστέρ αποτελεί μια ξεχωριστή φυσιογνωμία για τους φιλάθλους και τον οργανισμό του Ολυμπιακού, έχοντας μετρήσει συνολικά 292 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 74 γκολ. Στο διάστημα που αγωνίστηκε με τα «ερυθρόλευκα» (2010-2016) κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Φουστέρ.

Ο Ισπανός, ο οποίος αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στην ομάδα μας και τίμησε τα «ερυθρόλευκα» για έξι χρόνια, αναλαμβάνει τη θέση του Head of Player Development and Loan Oversight».