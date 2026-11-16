Στη Λεωφόρο ο Νίστρουπ και παίκτες του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων

Με τη συμπαράσταση περισσότερων από 8.000 φιλάθλων, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται την Ισλανδία στη Λεωφόρο, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Η αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είναι προγραμματισμένη για σήμερα (16/11) στις 19:00, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να καλείται να ολοκληρώσει την προσπάθειά του μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Οι διεθνείς του Γιάννη Ταουσιάνη θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.

Η στήριξη του κόσμου είναι και αυτή τη φορά έντονη, καθώς περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για την αναμέτρηση. Ανάμεσα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες λίγο πριν από τη σέντρα ήταν και τρεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, όπως και ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την παρουσία των Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργου Κυριακόπουλου και Παύλου Παντελίδη, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στο κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων.