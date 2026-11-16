· Ελλάδα · Παναθηναϊκός

Στη Λεωφόρο ο Νίστρουπ και παίκτες του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων

«Πράσινη» συμπαράσταση στη «γαλανόλευκη» σε μία πολύ κρίσιμη αναμέτρηση.

Στη Λεωφόρο ο Νίστρουπ και παίκτες του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη συμπαράσταση περισσότερων από 8.000 φιλάθλων, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται την Ισλανδία στη Λεωφόρο, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Η αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είναι προγραμματισμένη για σήμερα (16/11) στις 19:00, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να καλείται να ολοκληρώσει την προσπάθειά του μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Οι διεθνείς του Γιάννη Ταουσιάνη θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.

Η στήριξη του κόσμου είναι και αυτή τη φορά έντονη, καθώς περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για την αναμέτρηση. Ανάμεσα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες λίγο πριν από τη σέντρα ήταν και τρεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, όπως και ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την παρουσία των Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργου Κυριακόπουλου και Παύλου Παντελίδη, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στο κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων.

Intime - Evagelatos Alexandros

COMMENTS
LATEST NEWS
19:02 GREEK BASKET LEAGUE

Αποχωρεί από τον Προμηθέα και μετακομίζει στη Μπούργος ο Σάνον Έβανς

18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Λεωφόρο ο Νίστρουπ και παίκτες του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων

18:46 EUROLEAGUE

Παπανικολάου: «Να πάρουμε το μάθημά μας από τον Άρη και να κοιτάξουμε μπροστά»

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα - Ισλανδία: Ο «τελικός» της Εθνικής Ελπίδων στη Λεωφόρο για την πρόκριση στο Euro U21

18:37 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Όλοι πρέπει να κάνουν step up - Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε»

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Πέθανε ο Νίκος Αγγελάκης

18:22 SUPER LEAGUE

Επίσημη η επιστροφή Φουστέρ στον Ολυμπιακό

18:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για τον «τελικό» με την Ισλανδία στη Λεωφόρο

18:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σζομπαθέλι Φάλκο

17:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Στην πόρτα της εξόδου ο Νόλεϊ

17:50 SUPER LEAGUE

Σενάριο από Τουρκία για Ολυμπιακό και Αντρέ Λουίζ

17:36 MUNDOBASKET

Με Βαλαντσιούνας η προεπιλογή της Λιθουανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας