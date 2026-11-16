· Προμηθέας Πατρών

Αποχωρεί από τον Προμηθέα και μετακομίζει στη Μπούργος ο Σάνον Έβανς

Κοντά στην επιστροφή του στην Ισπανία βρίσκεται ο Σάνον Έβανς, καθώς η Μπούργος περιμένει την αποδέσμευσή του από τον Προμηθέα, προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ της, σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας.

Αποχωρεί από τον Προμηθέα και μετακομίζει στη Μπούργος ο Σάνον Έβανς
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Ο Σάνον Έβανς φαίνεται πως ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ισπανία να βρίσκεται στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, η Μπούργος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδέσμευσής του από τον Προμηθέα.

Ο Τσέμα Ντε Λούκας αναφέρει πως ο σύλλογος της Ιβηρικής Χερσονήσου βρίσκεται εν αναμονή των εξελίξεων, προκειμένου να προχωρήσει στην ένταξη του 32χρονου γκαρντ στο δυναμικό του. Ο Έβανς αγωνίζεται στον Προμηθέα από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η παρουσία του στην ομάδα της Πάτρας φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της.

Η Μπούργος αναζητά λύσεις για την αγωνιστική της ενίσχυση, καθώς η μέχρι τώρα πορεία της στη σεζόν δεν είναι η αναμενόμενη. Στο ισπανικό πρωτάθλημα της ACB μετρά δύο νίκες και έξι ήττες, ενώ στο EuroCup έχει καταφέρει να πανηγυρίσει μόλις μία νίκη σε επτά αγωνιστικές.

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