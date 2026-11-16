Μουμπρού: «Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργηθεί με στόχο να κατακτήσει την EuroLeague»

Ο Άλεξ Μουμπρού αναγνώρισε την ποιότητα και τις υψηλές φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού AKTOR, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο 47χρονος Ισπανός τεχνικός των Ιταλών στάθηκε στο ρόστερ που έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια ομάδα που έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της διοργάνωσης και όχι απλώς την παρουσία στο Final Four.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια εντός έδρας ήττα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο, ωστόσο, προηγούνταν με διψήφια διαφορά πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Πρόκειται για μια ομάδα που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί με στόχο να κατακτήσει την EuroLeague και όχι απλώς να φτάσει στο Final Four.

Διαθέτει παίκτες κορυφαίου επιπέδου, τόσο κοντά στο καλάθι, όπου μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους αντιπάλους τους με το παιχνίδι στο post, όσο και έξω από τη ρακέτα, με αρκετούς παίκτες που είναι εξαιρετικοί στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός, με τους Ναν και Φρανσίσκο να ξεχωρίζουν.

Θα είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε αμυντικά την αναμέτρηση, αλλά κυρίως το πώς θα παρουσιαστούμε στο παιχνίδι και το πώς θα καταφέρουμε να επαναφέρουμε ορισμένους παίκτες που αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών».