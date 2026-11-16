Υποψήφιος απέναντι στον Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA ο Φιλίπ Ντιαλό

Ο Φιλίπ Ντιαλό αναμένεται να είναι ο αντίπαλος του Τζιάνι Ινφαντίνο στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία της FIFA, καθώς αποδέχθηκε την πρόσκληση της UEFA να θέσει υποψηφιότητα.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος είναι επίσης μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, φέρεται να έχει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη όλων των εθνικών ομοσπονδιών που εκπροσωπούνται στο εκτελεστικό όργανο της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Η υποψηφιότητά του αναμένεται να επικυρωθεί την Τρίτη (17/11), σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η UEFA αναζητούσε υποψήφιο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στον Ινφαντίνο, μετά τη ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών. Η δυσαρέσκεια της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας εντάθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όταν έγινε γνωστό το σχέδιο του προέδρου της FIFA για πώληση μειοψηφικού μεριδίου σε εταιρεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Το σχέδιο απορρίφθηκε από τρεις ηπειρωτικές συνομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και η UEFA. Παρότι ο Ινφαντίνο εγκατέλειψε στη συνέχεια την πρόταση, η ευρωπαϊκή πλευρά δήλωσε ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του.

Η εκλογή του νέου προέδρου της FIFA θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2027, στο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Η ανακοίνωση της UEFA:

«Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Προέδρου της UEFA, Αλεκξάντερ Τσέφεριν, οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA απηύθυναν πρόσκληση στον Philippe Diallo, Πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές για την προεδρία της FIFA τον Μάρτιο του 2027, παρέχοντάς του ομόφωνα την πλήρη στήριξή τους.

Ο Φιλίπ Ντιαλό διαθέτει εκτενή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, έχοντας ηγηθεί του φορέα που εκπροσωπεί τους γαλλικούς επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ενώ έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της γαλλικής επαγγελματικής λίγκας και έχει συμμετάσχει στις δομές επίλυσης διαφορών της FIFA, προτού αναλάβει την προεδρία της FFF και γίνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA το 2023.

Με φόντο τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πορεία της FIFA, οι εθνικές ομοσπονδίες απηύθυναν έκκληση για ανανεωμένη ενότητα και εμπιστοσύνη εντός της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Ζήτησαν, επίσης, μια FIFA η οποία θα θέτει την ανάπτυξη του αθλήματος σε κάθε γωνιά του πλανήτη στο επίκεντρο της αποστολής της, θα τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και θα συνεργάζεται στενά με τις ομοσπονδίες-μέλη της, τις συνομοσπονδίες και τους εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου. Εξέφρασαν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Φιλίπ Ντιαλό, θεωρώντας ότι διαθέτει την ηγετική ικανότητα που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο Φιλίπ Ντιαλό αποδέχθηκε την πρόσκληση να θέσει υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητά του αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα από την Εκτελεστική Επιτροπή της FFF, κατά τη συνεδρίασή της αύριο».