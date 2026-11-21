Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη λίστα με τους 18 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του η Εθνική Ελλάδας για τις δύο αναμετρήσεις με τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11, 19:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανάμεσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τα δύο σημαντικά παιχνίδια της «γαλανόλευκης».

Σε σχέση με την αρχική προεπιλογή των 24 αθλητών, έξι παίκτες δεν βρίσκονται στις τελικές κλήσεις. Πρόκειται για τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Δημήτρη Κακλαμανάκη, Νίκο Πλώτα, Δημήτρη Φλιώνη, Δημήτρη Κατσίβελη και Νίκο Τουλιάτο.

Από την άλλη, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές, καθώς δεν βρίσκονταν εξαρχής στην προεπιλογή των 24 παικτών.

Η προετοιμασία της Εθνικής θα αρχίσει τη Δευτέρα (23/11), με τον Σπανούλη και τους διεθνείς να στρέφουν την προσοχή τους στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Aναλυτικά η 18αδα του Σπανούλη:

Κώστας Παπανικολάου

Νικ Καλάθης

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ντίνος Μήτογλου

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Βασίλης Τολιόπουλος

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Μιχάλης Λούντζης

Δημήτρης Μωραΐτης

Νίκος Χουγκάζ

Μανώλης Χατζηδάκης

Νάσος Μπαζίνας

Ομηρος Νετζήπογλου