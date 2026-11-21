Ο Χάρι Κέιν ήταν ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Κολωνία για την Bundesliga, αφού ο Άγγλος επιθετικός τραυματίστηκε μόλις στο 20΄και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφού δε μπορούσε να συνεχίσει.

Σύμφωνα με τον προπονητή του, Βενσάν Κομπανί, ο Χάρι Κέιν θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3 μήνες, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στους πρωταθλητές Γερμανίας που πρέπει να πορευτούν χωρίς τον αρχισκόρερ και τον νικητή της φετινής Χρυσής Μπάλας.

Ο Κέιν τραυματίστηκε όταν επιχείρησε να φτάσει τη μπάλα, έπειτα από χαμηλό γύρισμα του Ολίσε στην περιοχή, ωστόσο δέχθηκε τάκλιν από τον Γιόελ Σμιντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του χτύπησε τον αριστερό αστράγαλο του επιθετικού της Μπάγερν.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν καταλογίστηκε πέναλτι και ο Κέιν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.