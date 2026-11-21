Ένα από τα πιο αδιανόητα αυτογκόλ που έχουν σημειωθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα συνέβη στην αναμέτρηση της Πόρτο με την Παρέδες, με πρωταγωνιστή, άθελα του, τον Φρανσίσκο Μόουρα σε μια αναμέτρηση για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Σε μια φάση που προκάλεσε την έκπληξη όσων βρέθηκαν στο «Ντραγκάο» αλλά και όσων παρακολουθούσαν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες, το μυαλό του Μόουρα φαίνεται να «κόλλησε» στιγμιαία, αφού ο αμυντικός της Πόρτο δίχως να βρίσκεται υπό πίεση, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα.

Ο Μόουρα δε μπορούσε να πιστέψει το λάθος του και απαρηγόρητος ξέσπασε σε λυγμούς και ζητούσε αμέσως αλλαγή, με συμπαίκτες αλλά και αντιπάλους να σπεύδουν να τον ηρεμήσουν και να του συμπαρασταθούν.

Τελικά, παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 13 ακόμα λεπτά και αντικαταστάθηκε στο 70' από τον Μπέντναρεκ, με τους οπαδούς να στέκονται στο πλευρό του και να τον χειροκροτούν.

Τελικά η Πόρτο εξασφάλισε την πρόκριση στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.