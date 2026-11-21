Ο Σωκράτης Διούδης το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου προχώρησε σε μια αινιγματική και ταυτόχρονα αιχμηρή ανάρτηση με άγνωστους αποδέκτες.

Ο τερματοφύλακας του Άρη, που φέτος έχει αγωνιστεί μόλις μια φορά έκανε λόγο για κρίση αξίων, ενώ τόνισε πως «στο τέλος, η αλήθεια νικάει και ο χρόνος βάζει τον καθένα εκεί που του αξίζει».

Η ανάρτηση του Διούδη:

«Ζούμε σε μια εποχή με πολλές κρίσεις. Η βαθύτερη, όμως, είναι η κρίση αξιών.

Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν δεν μπορούν να σταθούν με την αξία τους, κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τη θέση τους. Κάνουν εκπτώσεις στη συνείδησή τους και φέρονται με αλαζονεία, σαν να μη χρωστούν τίποτα σε κανέναν. Ξεχνούν, όμως, πως αυτός ο τρόπος να επιβιώνεις έχει ημερομηνία λήξης. Και όταν έρχεται, συνήθως έρχεται απότομα.

Στις μέρες μας, κάποιοι βλέπουν ως αδυναμία το να λες την αλήθεια και να μένεις πιστός στις αρχές σου. Στο τέλος της μέρας, όμως, αυτό που μετράει είναι να μπορείς να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη με ήσυχη συνείδηση.

Η πιο σημαντική νίκη σε τέτοιους καιρούς είναι να περάσεις μέσα από όλα αυτά και να παραμείνεις ο άνθρωπος που θέλεις να είσαι. Να μη σε κάνουν σαν κι αυτούς. Αν το καταφέρεις, έχεις ήδη κερδίσει.

Στο τέλος, η αλήθεια νικάει. Κι ο χρόνος βάζει τον καθένα εκεί που του αξίζει.

Μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση»