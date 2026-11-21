Euroleague: Ο Μόουζες Ράιτ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 13ης αγωνιστικής
Ο Ράιτ τα έκανε όλα στη νίκη της Αρμάνι επί της Φενέρμπαχτσε με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί MVP της αγωνιστικής
Πολυτιμότερος παίκτης της 13ης αγωνιστικής της Euroleague αναδείχθηκε ο Μόουζες Ράιτ μετά το double - double του στη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο επί της Φενέρμπαχτσε.
Ο 27χρονος σέντερ ήταν κυριαρχικός και στις δύο πλευρές του παρκέ σημειώνοντας 22 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.