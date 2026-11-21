Δίχως προβλήματα κύλησε η διακοπή των Εθνικών ομάδων για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει την ευτυχία να έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι επέστρεψαν υγιείς από τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές τους ομάδες.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει δίχως νέα προβλήματα και απουσίες τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ το απόγευμα της Κυριακής (22/11, 17:30) για την 11η αγωνιστική της Superleague, με μοναδικό στόχο τη νίκη για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά την τελευταία προπόνηση του «Τριφυλλιού» το πρωί του Σαββάτου, ο Τζέικομπο Νίστρουπ ανακοίνωσε την 24αδα ποδοσφαιριστών για την αναμέτρηση με τους Κρητικούς.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Το πρόγραμμα της προπόνησης

Με πρωινή προπόνηση στο “Γεώργιος Καλαφάτης” ολοκληρώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης, τακτική και παιχνίδι σε μικρούς χώρους. Προπονήθηκαν κανονικά οι Πάλμερ – Μπράουν και Σαλάχ – Εντίν.