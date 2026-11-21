Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Πρέλεβιτς, ο Κόρφας και ο Φασούλας ανήκουν σε μια εποχή που έχει γραφτεί στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι μερικά ονόματα που από μόνα τους, αρκούν για να ξυπνήσουν αναμνήσεις από τις μεγάλες μάχες του ΠΑΟΚ με τον Άρη, τότε που ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μπορούσε να καθηλώσει ολόκληρη τη χώρα.

Παναγιώτης Φασούλας (ΠΑΟΚ) μαρκάρει τον Νίκο Γκάλη (Άρης)

Μόνο που το μπάσκετ δεν μπορεί να ζει για πάντα με τις αναμνήσεις του. Χρειάζεται καινούργιους ήρωες, νέες προσωπικότητες και παίκτες που θα κάνουν τον κόσμο να σηκώνεται από τη θέση του. Και το φετινό ΠΑΟΚ - Άρης έχει αρκετούς υποψήφιους για αυτόν τον ρόλο.

Αν ψάχνουμε δύο από τα πρόσωπα που μπορούν να βάλουν την προσωπική τους σφραγίδα στο ντέρμπι, η συζήτηση ξεκινά από την περιφέρεια. Και από τη στιγμή που ο Τζέντι Όσμαν είναι στα πιτς, ο Μπριν Ταϊρί φαντάζει σαν το κεντρικό «όπλο» του Δικεφάλου στο ντέρμπι της Πυλαίας.

Με την ικανότητά του να δημιουργεί το δικό του σουτ και να παίρνει επιθετικές πρωτοβουλίες, είναι από τους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τον ρυθμό ενός αγώνα μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει την μπάλα σε κάθε κατοχή για να γίνει επικίνδυνος, απλώς λίγο χώρο και μια καλή αφορμή.

Στην απέναντι πλευρά πάλι, ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο, μαζί με τον Ματ Μόργκαν, λόγω όμως παλαιότητας, ο Έλληνας γκαρντ κερδίζει πόντο στην «κίτρινη» ηγεσία. Ο Τολιόπουλος επέστρεψε στο «Παλέ» μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και έχει πλέον την ευκαιρία να γίνει ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της νέας προσπάθειας των «κιτρίνων». Το ταλέντο του στο σκοράρισμα, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητά του να αναλαμβάνει δύσκολες επιθέσεις τον καθιστούν ιδανικό πρωταγωνιστή για τέτοια παιχνίδια.

Ποιος θα κερδίσει το συγκεκριμένο match-up; Δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη. Αρκεί να μας χαρίσουν μερικές από εκείνες τις κατοχές που θα συζητάμε και την επόμενη ημέρα.

Η εμπειρία που κάνει τη διαφορά

Φυσικά, οι πρωταγωνιστές δεν σταματούν εκεί. Στον ΠΑΟΚ, η παρουσία του Νικ Καλάθη προσθέτει κάτι που δεν αποτυπώνεται πάντα στη στατιστική. Ο Έλληνας γκαρντ έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι και μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό όταν η ατμόσφαιρα αρχίζει να γίνεται εκρηκτική. Σε ένα ντέρμπι όπου το συναίσθημα συχνά απειλεί να παρασύρει τους πάντες, ένας παίκτης με τη δική του εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος.

Νικ Καλάθης INTIME NEWS

Ο Ματ Μόργκαν και ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς προσφέρουν στον Άρη επιπλέον λύσεις στην περιφέρεια, ενώ οι Ρόμπινσον-Ερλ, Άνταμ Μοκόκα, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Κεμ Μπιρτς δίνουν αθλητικότητα, ένταση και διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Στον ΠΑΟΚ, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο Νίκος Χουγκάζ, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας συνθέτουν ένα σύνολο με αρκετές επιλογές και εμπειρία.

Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ INTIME NEWS

Ο Όσμαν που περιμένει τη σειρά του

Υπάρχει, βέβαια, και ένας παίκτης που δεν θα μπορέσει να βρεθεί άμεσα στο παρκέ, αλλά αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια της σεζόν. Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν.

Ο τραυματισμός στον μηνίσκο τον έχει αφήσει εκτός δράσης, όμως η παρουσία του στο ρόστερ του ΠΑΟΚ αποτελεί μια σημαντική υπόσχεση για τη συνέχεια. Ο Τούρκος φόργουορντ διαθέτει εμπειρία από το NBA και την EuroLeague, μπορεί να προσφέρει μέγεθος, ποιότητα και σκορ, ενώ η ικανότητά του να αγωνιστεί σε περισσότερους από έναν ρόλους δίνει στον Αντρέα Τρινκιέρι επιπλέον επιλογές.

Η επιστροφή του θα προσθέσει ένα ακόμη ισχυρό όπλο στον Δικέφαλο και θα ανεβάσει τον ανταγωνισμό σε μια ομάδα που έχει ήδη υψηλές απαιτήσεις. Το σημαντικό, βέβαια, είναι να γυρίσει απόλυτα έτοιμος. Τα ντέρμπι δεν αξίζουν εκπτώσεις στην υγεία κανενός.

Δύο προπονητές, δύο διαφορετικές προσωπικότητες

Ένα μεγάλο ντέρμπι δεν το φτιάχνουν μόνο οι παίκτες, αλλά και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην άκρη του πάγκου. Και φέτος, οι δύο ομάδες έχουν δύο προπονητές με ισχυρή προσωπικότητα και διαφορετική μπασκετική διαδρομή.

Αντρέα Τρινκιέρι INTIME NEWS

Ο Αντρέα Τρινκιέρι φέρνει στον ΠΑΟΚ την ευρωπαϊκή του εμπειρία, την τακτική προσέγγιση και την ικανότητα να διαχειρίζεται απαιτητικά περιβάλλοντα. Είναι ένας προπονητής που αγαπά τη λεπτομέρεια και γνωρίζει ότι σε τέτοια παιχνίδια η παραμικρή απόφαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Βασίλης Σπανούλης INTIME NEWS

Στον Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης έχει αναλάβει να οδηγήσει ένα φιλόδοξο πρότζεκτ και μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι του… πάει πολύ η θέση. Ως παίκτης έζησε στο απόλυτο την πίεση των μεγάλων αγώνων και γνωρίζει όσο λίγοι πώς διαχειρίζεσαι τις στιγμές που η μπάλα ζυγίζει… έναν τόνο. Τώρα καλείται να μεταφέρει αυτή τη νοοτροπία στους δικούς του παίκτες.

Η επόμενη γενιά γράφει τη δική της ιστορία

Το ωραίο με το φετινό ΠΑΟΚ-Άρης είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να αναστήσουμε το παρελθόν. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, οι πρωταγωνιστές έχουν αλλάξει και το μπάσκετ έχει εξελιχθεί. Αυτό που μένει ίδιο είναι η ένταση, η προσμονή και η ανάγκη των δύο ομάδων να κοιτάξουν ξανά η μία την άλλη στα μάτια.

Ο Γκάλης και ο Πρέλεβιτς δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο παρκέ, ούτε και χρειάζεται. Ο Ταϊρί, ο Τολιόπουλος, ο Καλάθης, ο Μόργκαν και ο Όσμαν όταν επιστρέψει, μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες και τους δύο προπονητές, έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους στιγμές.

Μπάνε Πρέλεβιτς (ΠΑΟΚ) εναντίον Νίκου Γκάλη (Άρης) INTIME SPORTS

Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, έχουμε πραγματικούς λόγους να αναρωτιόμαστε ποιοι θα είναι οι επόμενοι που θα μείνουν στην ιστορία του.