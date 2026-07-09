Μόργκαν: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος της ιστορίας του Άρη»

Ο Ματ Μόργκαν αποτελεί και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη Betsson, με τον 28χρονο Αμερικανό γκαρντ (1,93 μ.) να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Ο Μόργκαν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, ευχαριστώντας τους φιλάθλους του Άρη για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν και εκφράζοντας τη χαρά του που θα φορέσει τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

Οι δηλώσεις του Μόργκαν:

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Άρη Betsson που με υποδέχτηκε στην οικογένειά του. Αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία για μένα. Οι οπαδοί είναι καταπληκτικοί. Μου έχουν στείλει τόσα θερμά μηνύματα για να με καλωσορίσουν, και εκτιμώ πραγματικά όλη αυτή την υποστήριξη. Είδα τα βίντεο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γήπεδο, καθώς και την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη και την απίστευτη υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί. Είναι ξεκάθαρο πόσο παθιασμένοι και αφοσιωμένοι είναι. Αγαπούν πραγματικά την ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος αυτής της ατμόσφαιρας.

Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Ξέρω ότι οι οπαδοί θα είναι στο πλευρό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, και αυτή η υποστήριξη σημαίνει τα πάντα. Ανυπομονώ για μια διασκεδαστική, επιτυχημένη και χωρίς τραυματισμούς χρονιά. Δεν βλέπω την ώρα να δω τους οπαδούς μας από κοντά, να βγω στο γήπεδο και να ξεκινήσει η σεζόν».

Για τη νέα εποχή που μπαίνει ο Άρης:

«Η ομάδα έχει υψηλούς στόχους. Από όσα έχω μάθει μέχρι τώρα για την ιστορία και την κληρονομιά του συλλόγου — και από όσα μου έχουν πει οι οπαδοί — γνωρίζω ότι ο Άρης Betsson είναι ένας ιστορικός σύλλογος με παράδοση στις νίκες, ο οποίος αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Φυσικά, έχω ακόμα πολλά να μάθω, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος αυτής της ιστορίας.

Με τη νέα διοίκηση, την απίστευτη βάση οπαδών, τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, ο στόχος μας είναι απλός: να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Ο απώτερος στόχος είναι να εξασφαλίσουμε μια θέση στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω ακράδαντα ότι διαθέτουμε το ταλέντο για να το πετύχουμε αυτό. Η ομάδα συγκροτεί ένα πολύ ισχυρό ρόστερ με παίκτες που διψούν για νίκη, και ανυπομονώ πραγματικά να γίνω μέρος του».

Για τον κόουτς Σπανούλη, ο οποίος τον ήθελε σε πολλές από τις ομάδες του στο παρελθόν:

«Ο προπονητής Σπανούλης αποτελεί μέρος της πορείας μου εδώ και αρκετό καιρό. Ήθελε να συνεργαστούμε πριν από μερικά χρόνια, αλλά εκείνη την εποχή αποφάσισα να υπογράψω με τους London Lions. Γνωριζόμαστε λοιπόν εδώ και πολύ καιρό και έχουμε πολύ καλή γνωριμία μεταξύ μας.

Είχα επίσης την ευκαιρία να παίξω εναντίον του όταν προπονούσε τη Μονακό, και είδα από πρώτο χέρι την επίδραση που είχε στους παίκτες του και πώς τους βοήθησε να φτάσουν σε ένα άλλο επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να συνεργαστούμε επιτέλους, γιατί και οι δύο προέρχομαστε από το περιβάλλον της Ευρωλίγκας και μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα να φτάσει εκεί που θέλει. Πιστεύω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, όχι μόνο για μένα αλλά και για τον προπονητή, να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό μαζί.

Ο σύλλογος συγκροτεί ένα πραγματικά ισχυρό ρόστερ με παίκτες που όλοι θέλουν να κερδίσουν, και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαν σε αυτό. Το γεγονός ότι ο προπονητής Σπανούλης ηγείται της ομάδας αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα.

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στην Ευρώπη, και τώρα θα έχω την ευκαιρία να μαθαίνω από αυτόν κάθε μέρα. Ανυπομονώ να με διδάξει, να με προκαλέσει και να με βοηθήσει να συνεχίσω να βελτιώνομαι ως παίκτης. Τελικά, αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ήθελα να γίνω μέρος αυτού του εγχειρήματος.

Όλοι στην ομάδα μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και τον ίδιο στόχο: να κερδίσουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο EuroCup, αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τα σωστά βήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε κανένα βήμα αν θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Για μένα, αυτή ήταν μια εξαιρετική απόφαση. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα, θα βελτιώνομαι κάθε μέρα και θα βοηθήσω την ομάδα να πετύχει».

Για το τι πρέπει να περιμένουν οι φίλαθλοι του Άρη από αυτόν:

«Έχω δύο χρόνια εμπειρίας στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια και, ειλικρινά, ήταν δύο υπέροχα χρόνια τόσο για εμένα όσο και για την ομάδα. Έμαθα πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και πιστεύω ότι αυτές οι εμπειρίες με βοήθησαν να εξελιχθώ ως παίκτης.

Πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικότερα προσόντα που φέρνω στον Άρη Betsson είναι η ικανότητά μου στο σουτ. Είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να βάζω τρίποντα, να εκτελώ ελεύθερες βολές με υψηλό ποσοστό και να σκοράρω αποτελεσματικά. Πάνω απ’ όλα όμως, είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω αναλάβει διαφορετικούς ρόλους. Με τους London Lions, μου ζητήθηκε να αναλάβω πολλά στην επίθεση, ενώ στη Virtus Bologna έμπαινα από τον πάγκο, προσφέροντας ενέργεια, άμυνα και σκοράροντας όποτε ήταν απαραίτητο. Πιστεύω ότι ένα από τα ισχυρότερα προσόντα μου είναι η ικανότητά μου να προσαρμόζομαι σε όποιον ρόλο χρειάζεται η ομάδα.

Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω με μια υπέροχη ομάδα συμπαικτών, οι οποίοι όλοι διαθέτουν διαφορετικές δεξιότητες και ταλέντα. Πιστεύω ότι διαθέτουμε τα στοιχεία για να αλληλοσυμπληρωνόμαστε και να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει με κάθε δυνατό τρόπο.

Φυσικά, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που θέλω να βελτιώσω. Όμως, δουλεύοντας καθημερινά μαζί με τους συμπαίκτες μου και το προπονητικό επιτελείο, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό αυτή τη σεζόν».

Το μήνυμα του Μόργκαν στους φιλάθλους του Άρη:

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς. Ακόμα και πριν γίνει επίσημο, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα που καλωσόριζαν εμένα και την οικογένειά μου στην πόλη και στον οργανισμό του Άρη Betsson. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα και εκτιμώ πολύ όλη την αγάπη και την υποστήριξη.

Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, είμαστε ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε να ζήσουμε την ατμόσφαιρα, το πάθος και την τρέλα του να παίζουμε για τον «Αυτοκράτορα». Ξέρω ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό.

Θα δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, θα αγωνιζόμαστε με τον σωστό τρόπο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Ας ξεκινήσουμε!».