Τέλος ο Σιλντς από την Αρμάνι, ανακοινώθηκε από τη Φενέρ

Η Αρμάνι Μιλάνο αποχαιρέτησε τον Σέιβον Σιλντς, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο αυτά τα έξι χρόνια και ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι:

«Από πού να ξεκινήσουμε, Σέιβον Σιλντς; Έξι σεζόν στην Ολίμπια Μιλάνο, το ρεκόρ σκοραρίσματος της ομάδας στην Ευρωλίγκα, δέκα τρόπαια, ένας τίτλος πρωταθλήματος ως MVP, μια σεζόν με συμμετοχή στο Final Four, δύσκολες στιγμές —δύο σοβαροί τραυματισμοί— και πολλές όμορφες, με το τέλειο φινάλε: τη σεζόν του treble και ένα standing ovation στο Arco della Pace. Όλες οι σπουδαίες ιστορίες τελειώνουν αργά ή γρήγορα. Αυτή του Σέιβον Σιλντς, όμως, θα συνεχιστεί και μετά τη θητεία του στο Μιλάνο· ούτε καν ο χρόνος δεν θα τη σβήσει ούτε θα την κάνει ξεχαστή. Η Ολίμπια τον ευχαριστεί για όλα και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον του».

Λίγο αργότερα ο Σέιβον Σιλντς ανακοινώθηκε από την Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο 32χρονος άσος είχε κατά μέσο όρο 11,8 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 22 συμμετοχές στη regular season του ιταλικού πρωταθλήματος, ενώ στα playoffs ανέβασε την απόδοσή του, μετρώντας 13,9 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ σε 11 αγώνες.

Στη EuroLeague, ο Σιλντς πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 35 αναμετρήσεις.