ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 30 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Ρόδο, επέλεξε τα στοιχήματα «Εύρος Γκολ», «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες» σε 13 αγώνες από το Παγκόσμιο και κέρδισε 16.483,66 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Τρικάστ της 3ης ιπποδρομίας από το Nottingham, ένας νικητής κέρδισε 1.356 ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:15 GREEK BASKET LEAGUE

Απάντηση Προμηθέα στην απόφαση της ΕΕΑ

17:10 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο

16:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Απολύτως σεβαστή η απόφαση για Λιόλιο»

16:35 ΣΠΟΡ

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης

16:23 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Μαρούσι: «Αν έχει μείνει η ελάχιστη αίσθηση αξιοπρέπειας, η παραίτηση είναι η μόνη επιλογή»

16:11 GREEK BASKET LEAGUE

Δήλωση Δημητρακόπουλου- Περάκη: «Έρχονται νέα στοιχεία»

15:54 STORIES

Όταν το Telekom Center Athens γίνεται σημείο συνάντησης αθλητισμού, εκπαίδευσης και μουσικής

15:45 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Αποχαιρέτησε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που μετακομίζει στο NBA

15:25 BET ON

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

15:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Στάνιτς - Το ποσό που «κλείνει» το deal με Λουντογκόρετς

14:59 SUPER LEAGUE

Έτοιμος για Γκρασχόπερ ο Ντε Φράι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας