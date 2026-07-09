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Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου.

Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο
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Ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2008 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών στον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Το 2020 ήρθε στον Παναθηναϊκό και από τότε έχει αγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της ακαδημίας ενώ τη σεζόν που ξεκινάει θα αγωνίζεται στην Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή στην ποδοσφαιρική μου πορεία και ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα δουλεύω καθημερινά με αφοσίωση, ταπεινότητα και σκληρή προσπάθεια, ώστε να δικαιώσω αυτή την ευκαιρία και να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει τους στόχους του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει επίσης στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου και με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».

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